小S萬聖節扮「白雪公主」 大S愛子意外曝光

大、小S一家齊聚歡慶萬聖節，大S兒子（左）也意外曝光。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S與老公許雅鈞結婚11年，目前育有3個可愛的千金，常在臉書分享生活趣事，今（29日）她在臉書PO出一家人萬聖節妝扮，一家精心打扮歡慶節日，眼尖的網友發現，大S的兒子汪希箖也出現在照片中，由徐媽媽抱著孫子開心合照，讓鮮少露面的兒子意外曝光。

小S今日扮成白雪公主，笑稱自己「個性是巫婆」。（翻攝自小S臉書）

此外，小S用心扮成白雪公主，天生雪白皮膚、紅脣，讓原本就是短髮造型的小S，乍看之下超像白雪公主本尊，激像程度讓網友大驚「白雪來了」，小S表示「自己為了孩子什麼都得做！」似乎是為了家中孩子才特意裝扮，不過她也透露扮成白雪公主後，發現自己真的很像「白雪」本尊，覺得很好玩。平時犀利的她還說，雖然看起來是善良的白雪公主，事實上個性是巫婆喔！相當逗趣。

大女兒許俏妞扮安娜貝爾、老二Lily扮成「卡羅琳」、小S與許老三分別扮成白雪公主與粉紅貓咪（右起）。（翻攝自小S臉書）

而家中的三千金也紛紛用心打扮，大女兒許俏妞帶上雙馬尾辮的金髮，穿上白色緞面睡衣，還刻意刷上厚重鼻影與血色腮紅，似乎想扮成「安娜貝爾」網友大讚「零違和感」、「超像」，不過也有網友笑稱「比較像唱歌仔戲」。而二女兒Lily也穿上黃雨衣、黃雨鞋，帶上藍色短髮，扮成驚悚動畫片《第十四道門》的女主角「卡羅琳」。許老三在今日的照片中，也以貓咪造型曝光，只見她頭戴貓耳朵髮箍，臉上除了畫上鬍鬚還將鼻子塗黑，模樣相當可愛。大、小S一家齊聚，以萬聖節裝扮成功逗樂網友，也以外掀起一番熱議。 大、小S一家齊聚歡慶萬聖節，大S兒子（左）也意外曝光。（翻攝自小S臉書）

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