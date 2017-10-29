女星多次公開挺同志 坦言「其實怕得要死」

丁寧多次公開挺同。（翻攝自丁寧臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「2017同志大遊行」昨日登場，吸引超過12萬人參與，外國媒體更以「亞洲最大同志遊行」大讚台灣是亞洲同志權利最進步的國家，許多藝人也對遊行相當支持，曾多次力挺同志的女星丁寧在臉書PO文，坦承公開挺同是「從怕的要死到蠻怕而已」。

丁寧坦承挺同曾讓她感到害怕。（翻攝自丁寧臉書）

昨日的同志大遊行丁寧雖未到場，但她仍獨自在家慶祝遊行的成功，她表示每次出聲力挺同志，總會得到許多同志朋友及有相同理念的人的鼓勵，但她說其實每次她都在害怕，因為也有許多不支持同志的人會開始罵她，且用語相當不理智，她認為自己不是很了不起的藝人，工作時總是兢兢業業，也不諱言曾因挺同而丟掉工作，這讓她在想表達意見時，萌生「算了啦，我只是個藝人，不要樹敵」的想法，但她沉澱心情後認為「老是不想樹敵的，最後自己就會變成自己的敵人」。 同志大遊行成功舉行。（資料照，記者羅沛德攝）

丁寧直言「生命就這麼短暫，想說的話如果還不說，那真是白活了」，於是她選擇把想法說出，並學到「怕得要死依然去做，叫做勇敢」，她表示這些道理都是受到同志們的啟發，並對同志們喊話：「你不能不愛你自己，因為我們很愛你。讓我們一起害怕，一起往前。」

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