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韓團女成員退團後 患精神疾病「每個人都像怪物」

2017/10/29 16:59

雅凜近日參加《The Unit》實境節目，力拼「二次出道」。（翻攝自KBS官網）

〔娛樂頻道／綜合報導］南韓女團「T-ARA」在5年前因疑似全體共同「霸凌」成員花英，導致花英被迫退團而形象一落千丈，直到先前因前成員花英姊姊孝英，恐嚇另一名前成員雅凜的簡訊曝光，才讓T-ARA的形象瞬間洗白獲得平反，不過當時被恐嚇的前成員雅凜，疑似受到相當大的打擊，加入T-ARA一年後即退團。近來雅凜參加大型實境節目《The Unit》，在節目首談「霸凌」事件，並自曝當時因心理經神疾病住院治療，節目播出後，令不少粉絲感到心疼。

她先前患有「社交恐懼症」入院治療一個月才痊癒。（翻攝自雅凜IG）

4年前的萬聖節雅凜曾在IG上傳一系列笑容詭譎的自拍照片，讓人看了毛骨悚然，並PO出「大韓民國的人都想殺我」等貼文，讓不少網友砲轟她精神異常。雅凜解釋到，當時為了萬聖節才化上特效妝，不過網友的攻擊迎面而來，她表示當時看到人都覺得像「怪物」，不久才之到自己患上「社交恐懼症」，因此住院治療一個月。不過她表示，沉寂了多年，心智也比以前更加堅強、成熟，未來希望能全心投入演藝工作。日前，雅凜也在節目中順利晉級，粉絲紛紛表示會繼續支持雅凜，也有網友大讚她是「勇敢的偶像」。

 

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