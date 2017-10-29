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首頁 > 婉君推

Janet曝產後夫妻工作分配 釣出眾女星大呼「太公平」

2017/10/29 15:04

Janet（左）時常分享當媽心得。（翻攝自Janet臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Janet」謝怡芬與老公結婚兩年，於本月11日產下一子「Egan」，產後Janet時常在臉書與網友分享當媽心得，今日她PO出生完小孩後與老公的工作分配，讓許多媽媽大呼「我要給老公看」。

Janet老公幾乎包辦全部工作。（翻攝自Janet臉書）

Janet表示許多人都說她老公是最棒的老公，但她驕傲的說「錯了，我的老公也是最棒的爸爸」，距離兒子出生已有兩個星期的時間，她與老公的工作也已分配好，老公該做的事包括換尿布、注意兒子的便便、洗屁屁、刷牙洗頭洗澡、教兒子英國口音、清潔消毒哺乳用具、幫助她調整餵奶姿勢、幫她按摩肩膀、陪兒子玩以及半夜起床確定兒子有沒有在呼吸，而她所要負責的事就是餵奶，Janet也不忘笑說「我認為蠻平均的」。星媽們對於工作分配相當認同。（翻攝自Janet臉書）

Janet夫妻的工作分配意外釣出許多星媽回覆，上月剛生下兒子的林可彤表示她要給老公看這份分配表，無奈的說「他除了餵奶和拍嗝其他都不會」，六月也直呼「太公平了」，並標記老公李易，表示「看到沒，下一胎我只負責餵小孩」，讓粉絲笑說「害我開始期待妳的三寶了」。

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