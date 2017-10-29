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首頁 > 婉君推

范冰冰出車禍只顧長笛 背後原因暗藏洋蔥

2017/10/29 14:46

范冰冰長相艷麗，人氣很高。（翻攝自范冰冰微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰長相如同洋娃娃般精緻，是許多女性羨慕的對象，除了精湛演技，長笛與薩克斯風同樣難不倒她，是個不折不扣的音樂才女，日前她受訪時透露長笛是她最重要的東西，甚至出車禍時只想著要保護長笛。

范冰冰透露長笛對她非常重要。（翻攝自搜狐娛樂微博）范冰冰日前出席活動，身穿一襲粉色一字領禮服，相當高雅大方，她透露拍攝廣告時，廠商希望她攜帶能代表她內心本質的東西，最後她選擇了長笛，范冰冰表示她過去曾夢想當個會音樂的女孩，從10歲開始吹長笛及彈鋼琴，范媽媽過去曾說過長笛對范冰冰非常重要，她也說12歲時曾遇到一次車禍，事發時她只想著保護長笛，原來是因為過去家裡並不是很有錢，長笛又很昂貴，但媽媽仍為她買下，因此她認為長笛是媽媽辛苦賺錢買來的，不論如何都要保護好，並透露那隻長笛現在仍放在家中。

范冰冰對於音樂也相當在行。（翻攝自微博）後來沒有走上音樂之路，是因為范冰冰想嘗試不一樣的事，所以才轉向表演，她表示自己是個願意變化及嘗試不一樣事物的人，更說也許哪一天就不做演員了，雖然樂於改變但她仍保有初衷，並說：「我的性格沒有隨著職業發生任何變化，我覺得任何事情尊重自己的內心才會快樂。」

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