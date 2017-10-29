天使之音到偏鄉 維也納少年合唱團花蓮開唱

維也納少年合唱團最為人熟悉的印象是招牌的水手服。（c Lukas Beck傳大藝術提供）〔記者凌美雪／台北報導〕享譽全球的維也納少年合唱團想必愛樂者也不陌生，為讓台灣偏鄉地區民眾也有機會就近享受他們美妙的樂音，此次受邀再度訪台，首場演出特別選在花蓮開唱，11月3日起，展開全台巡演。

維也納少年合唱團由神聖羅馬皇帝麥西米連一世於1498年創立，至今已有519年悠久的歷史，團員由9至14歲的男童組成，分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納4個團巡迴全球各地演出，最為人熟悉的印象是招牌的水手服，黃鶯般的歌聲，也曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂管弦樂團同台演出。

維也納少年合唱團最大的特色，就是不斷地創新，演唱曲目十分多元。（c Lukas Beck傳大藝術提供）此次受玉山銀行及傳大藝術邀請，將由舒伯特團來台演出多元曲目，除擅長的聖歌之外，還包括百老匯經典音樂劇《歌舞線上》（A Chorus Line）主題歌《獨一無二》（One），蓋希文的歌劇《波吉與貝絲》（Porgy and Bess）中具有爵士與藍調風味的名曲《夏日時光》（Summer Time），保加利亞的民歌《美麗的笛兒瑪娜》，德國山區童謠《樹上的布穀鳥》，約瑟夫‧史特勞斯的《水手波爾卡》以及大家耳熟能詳，被稱為奧地利第二國歌的《藍色多瑙河》等歌曲。

舒伯特團自2011年起由奧立維‧史戴希（Oliver Stech）擔任指揮，他畢業於維也納音樂大學，主修聲樂和音樂教育，並專攻合唱及室內樂指揮，平常除負責音樂會巡迴曲目的安排、指導團員練唱以外，同時也為合唱團在維也納皇家教堂禮拜彌撒及在維也納國家歌劇院的演出排練，是一位具有實力深厚且經驗豐富的合唱指揮。

「玉山音樂饗宴--維也納少年合唱團」全台巡演，11月3日起，在花蓮縣文化局演藝廳，5日在高雄市至德堂，7日在台北國家音樂廳，8日在台中國家歌劇院大劇院，9日在嘉義市文化局音樂廳。玉山卡友享85折，玉山世界卡享8折購票優惠，詳洽傳大藝術02-27715676，或上網：www.arsformosa.com.tw。

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