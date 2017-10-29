男神尪買3億房沒登記她名下 袁詠儀曝光原因
2017/10/29 12:46
袁詠議（左）與張智霖（右）結婚16年，育有一子。（翻攝自微博）
☆飲酒過量，有害健康☆〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲港星張智霖出道26年，過去與港姐妻袁詠儀以秉持租房不買房原則，上個月突然豪擲港幣9180萬元（約台幣3.7億元），購入人生第一間房，但卻沒與妻子共同登記，袁詠儀事後曝光背後原因。
張智霖（左）上月以個人名義，購入人生第一間房。（翻攝自微博）袁詠儀昨（28日）出席頒獎活動，聊到買房一事，臉上立馬露出燦笑，「我們本來打算過幾年才買的，剛好碰到喜歡的，能力上做得到，才買」，但現在有考慮是否要出租，若要自住，就得花時間裝潢。
外界好奇，2人為何不共同持有，袁詠儀解釋，因香港政府規定，首次購屋僅能以一個人名義買，原本老公用她的名義購買，但因自己思想較傳統，認為始終要有個家，加上老公才是一家之主，當然要以對方名字做登記，最後她透露，未來還會再買房，等看到合適的，絕對不會放過老公！張智霖上個月以港幣9180萬（約台幣3.7億元），購入大坑大寶閣的高層樓海景房。（翻攝自網路）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。