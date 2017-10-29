動力火車明年唱上高雄巨蛋 星二代對曾之喬情有獨鍾

動力火車開心慶功，尤秋興（左）、顏志琳心情很好。（記者陳逸寬攝）〔記者陳慧玲／台北報導〕出道20年，動力火車昨晚在小巨蛋充分感受到當偶像的快感，完成「跟動力合唱」20周年演唱會，慶功宴上動力火車聊到，跳戰過蔡依林的歌曲，明年5月12日到高雄巨蛋開唱，考慮選唱蔡秋鳳的台語歌。

演唱會上，動力火車唱蔡依林的《PLAY我呸》卻自己喊卡重唱，慶功宴談到原因，主要是尤秋興覺得：「這音樂是比較熱鬧，我有點找不到拍子，因為音樂有點吵雜，拍子有點找不到，不完美的東西就再來一次 。」2人在演出前猛用手機聽蔡依林的歌曲，還要硬背歌詞。

顏志琳也坦言，女兒對周杰倫的歌曲比蔡依林的還熟，但女兒最期待的是看到曾之喬，演出前一直問喬喬會不會去看？還好奇問顏志琳應該有見過她，見面都聊什麼？顏志琳笑說：「講妳好！」透露女兒很希望有機會和曾之喬合照，還說國小的小朋友都知道喬喬。

動力火車站在飛機上獻唱，笑說下次要登船唱。（華研提供）昨晚演唱會上顏志琳率性脫掉外套，尤秋興被問怎麼不脫？他自嘲：「難看啊，我的身材沒很好。」還笑說：「 志琳有臉蛋我沒有，我比較喜歡戶外運動，只有下午才會去跑步，我這些肌肉沒很結實，但我騎單車要出力，很累。」

之前尤秋興去歐洲旅行，談到德國、奧地利很美，空氣很清新，沒有灰塵，怎麼拍都很漂亮，去了10天，覺得德國治安很好，非常安全，開車不自覺就會開到180，大家都開很快，印象最深刻就是很漂亮的風景。

被問到是否是和女朋友一起逍遙遊？他故意撇說：「誰？我哪有女朋友？什麼時候說的 ？一個人而已，我很會自拍。」

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