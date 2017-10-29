限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

逛超市被撞見！應采兒Q兒害羞look一樣萌

2017/10/29 12:04

香港網友表示在逛超市時巧遇Jasper，讓眾人直呼太幸運。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳小春與應采兒的兒子「Jasper」近日參加中國親子節目爆紅，可愛乖巧的模樣擄獲許多粉絲，成為最受關注的星二代之一。近日有香港網友在逛超市時，巧遇應采兒帶著Jasper一同購物，可愛的模樣立刻引起網友瘋傳。

該香港網友興奮的表示，當時只是在超市買點東西，發現一個外型亮麗的女生，即使帶著口罩相貌依然出眾，忍不住盯著她看，仔細一瞧居然是應采兒本人，身旁跟著Jasper，讓她驚喜的說：「應采兒怎麼能那麼美！好幸福！不敢上前要合照怕打擾到他們，但還是忍不住拍了兩三張照片！」Jasper與媽媽應采兒（左二）一同逛超市。（翻攝自微博）Jasper乖巧的跟在外婆（右二）身邊，似乎看見鏡頭，露出靦腆微笑。（翻攝自微博）

照片中，Jasper背著曾在節目中被吐槽是「女生背的」粉紅色背包，相當乖巧的跟在媽媽和外婆身邊，似乎是看到鏡頭，還露出靦腆的微笑。網友紛紛羨慕的說：「好幸運，遇到小天使」、「哪一個超市？我以後要天天去」、「好想衝衝上去抱抱他，好可愛」陳小春的兒子Jasper乖巧呆萌的模樣，深受觀眾喜愛。（翻攝自微博）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事 昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事
2017/10/29 07:17
宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光 宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光
2017/10/29 07:27
男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注 男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注
2017/10/29 07:58
瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流 瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流
2017/10/29 07:12
MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛 MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛
2017/10/29 07:15
（獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX （獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX
2017/10/29 07:47
閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨 閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨
2017/10/29 08:45
乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點 乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點
2017/10/29 06:48
許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭 許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭
2017/10/29 07:39
台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說 台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說
2017/10/29 08:35
浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了 浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了
2017/10/29 07:23
萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽 萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽
2017/10/29 08:50
《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛 《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛
2017/10/29 07:42
核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴 核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴
2017/10/29 08:28
被爆寫業配文養家…朱芯儀「別說拿姐姐錢」 撇賈靜雯金援 被爆寫業配文養家…朱芯儀「別說拿姐姐錢」 撇賈靜雯金援
2017/10/29 11:20
登基中美製藥少奶奶 劉伊心牽10億CEO感恩公婆 登基中美製藥少奶奶 劉伊心牽10億CEO感恩公婆
2017/10/29 11:09
史上最酸！女粉點歌噹爆前男友 周董尷尬了 史上最酸！女粉點歌噹爆前男友 周董尷尬了
2017/10/29 11:15
幕後！米希亞華語致詞準備1個月 最怕… 幕後！米希亞華語致詞準備1個月 最怕…
2017/10/29 09:01
春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu 春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu
2017/10/29 08:02
等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場 等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場
2017/10/29 06:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.