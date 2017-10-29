逛超市被撞見！應采兒Q兒害羞look一樣萌
2017/10/29 12:04
香港網友表示在逛超市時巧遇Jasper，讓眾人直呼太幸運。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳小春與應采兒的兒子「Jasper」近日參加中國親子節目爆紅，可愛乖巧的模樣擄獲許多粉絲，成為最受關注的星二代之一。近日有香港網友在逛超市時，巧遇應采兒帶著Jasper一同購物，可愛的模樣立刻引起網友瘋傳。
該香港網友興奮的表示，當時只是在超市買點東西，發現一個外型亮麗的女生，即使帶著口罩相貌依然出眾，忍不住盯著她看，仔細一瞧居然是應采兒本人，身旁跟著Jasper，讓她驚喜的說：「應采兒怎麼能那麼美！好幸福！不敢上前要合照怕打擾到他們，但還是忍不住拍了兩三張照片！」Jasper與媽媽應采兒（左二）一同逛超市。（翻攝自微博）Jasper乖巧的跟在外婆（右二）身邊，似乎看見鏡頭，露出靦腆微笑。（翻攝自微博）
照片中，Jasper背著曾在節目中被吐槽是「女生背的」粉紅色背包，相當乖巧的跟在媽媽和外婆身邊，似乎是看到鏡頭，還露出靦腆的微笑。網友紛紛羨慕的說：「好幸運，遇到小天使」、「哪一個超市？我以後要天天去」、「好想衝衝上去抱抱他，好可愛」陳小春的兒子Jasper乖巧呆萌的模樣，深受觀眾喜愛。（翻攝自微博）
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