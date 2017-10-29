雙宋大婚後 D社首席狗仔曝下一跟拍目標是...
2017/10/29 10:34
宋仲基（左）、宋慧喬（右）31日將步紅毯。（翻攝自Instagram））〔娛樂頻道／綜合報導〕宋仲基、宋慧喬婚禮倒數2天，先前獨家跟拍到雙宋東京約會的記者，近日上節目大聊幕後秘辛。
宋仲基（左）、宋慧喬（右）1月曾被拍到在東京約會。（翻攝自Dispatch）負責追訪「雙宋CP」的《Dispatch》首席記者朴惠真，近日獲邀至ViuTV《K1頭條》當嘉賓，她坦言不少人先入為主認為，狗仔是不分晝夜工作，但事實並非如此，「比起體力，更重要的是觸覺，外界相當好奇，平時是如何選擇跟拍目標，她透露會以一線藝人為主，若有聽聞新戀情，便會開始搜集資料，以確保消息來源的正確度，但有時會有令人意想不到的情侶，例如雪莉和崔子，雖非一線藝人，但2人的交往，也讓眾人感到意外。雪莉和崔子雖非一線藝人，但2人的戀情，也是讓外界感到相當意外。（翻攝自Instagram））
下一則獨家跟拍何時會公布？朴惠真坦言還不知道，目前正進行各類取材，若是重大新聞，會經開會來決定具體的公布時間，至於跟拍是否會和藝人關係變差，她則表示，1年內，大概會有5則戀情公布，很多時候跟拍藝人約會，都是近距離接觸，在現場會盡量保持友好關係。《Dispatch》首席記者朴惠真。（翻攝自ViuTV）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。