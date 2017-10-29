《麻醉2》賠1000萬 3關鍵決定拍不拍第3季

《麻醉風暴2》於28日晚間播出大結局，被網友批「爛尾」，紛紛期待能有第3季的誕生。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕電視劇《麻醉風暴2》昨日（28）播出大結局，全劇以13集作結，卻被網友批「爛尾」，紛紛敲碗期盼第三季的誕生。劇悉，製作單位透露目前並無拍攝新一季的規劃。

《麻醉2》遠赴約旦取景，斥資6千萬打造出高品質的台劇，播出後大獲好評。該劇製作人湯昇榮日前接受《ETNEWS新聞雲》採訪，提到是否拍攝第3季，他表示：「這要看公共電視了，瀚草團隊認為麻醉的故事，應該可以告一個段落。」他透露3大關鍵因素將影響續集的拍攝，首先，成本是重要考量，因為醫療劇追求真實，整體製作、攝影、後製皆全面升級，本季費用已超支約1000萬，全由瀚草製作自行吸收，幾乎是賠錢製作。

《麻醉風暴》製作人以「3大因素」為由，表示目前暫無拍攝第3季的計畫。（翻攝自臉書）除此之外，劇本卡關，前2季男主角都已死亡，故事要如何接續下去也是一大難題；最後，原班人馬黃健瑋、許瑋甯、吳慷仁、李國毅等演員的檔期也尚未敲定，目前又各有新工作，若更換一批新演員又怕觀眾不買單。由於這3大考量，湯昇榮表示目前尚無拍攝續集的打算。

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