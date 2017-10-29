限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《麻醉2》賠1000萬 3關鍵決定拍不拍第3季

2017/10/29 10:15

《麻醉風暴2》於28日晚間播出大結局，被網友批「爛尾」，紛紛期待能有第3季的誕生。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕電視劇《麻醉風暴2》昨日（28）播出大結局，全劇以13集作結，卻被網友批「爛尾」，紛紛敲碗期盼第三季的誕生。劇悉，製作單位透露目前並無拍攝新一季的規劃。

《麻醉2》遠赴約旦取景，斥資6千萬打造出高品質的台劇，播出後大獲好評。該劇製作人湯昇榮日前接受《ETNEWS新聞雲》採訪，提到是否拍攝第3季，他表示：「這要看公共電視了，瀚草團隊認為麻醉的故事，應該可以告一個段落。」他透露3大關鍵因素將影響續集的拍攝，首先，成本是重要考量，因為醫療劇追求真實，整體製作、攝影、後製皆全面升級，本季費用已超支約1000萬，全由瀚草製作自行吸收，幾乎是賠錢製作。

《麻醉風暴》製作人以「3大因素」為由，表示目前暫無拍攝第3季的計畫。（翻攝自臉書）除此之外，劇本卡關，前2季男主角都已死亡，故事要如何接續下去也是一大難題；最後，原班人馬黃健瑋、許瑋甯、吳慷仁、李國毅等演員的檔期也尚未敲定，目前又各有新工作，若更換一批新演員又怕觀眾不買單。由於這3大考量，湯昇榮表示目前尚無拍攝續集的打算。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事 昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事
2017/10/29 07:17
宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光 宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光
2017/10/29 07:27
男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注 男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注
2017/10/29 07:58
MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛 MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛
2017/10/29 07:15
（獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX （獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX
2017/10/29 07:47
瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流 瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流
2017/10/29 07:12
閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨 閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨
2017/10/29 08:45
乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點 乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點
2017/10/29 06:48
台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說 台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說
2017/10/29 08:35
許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭 許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭
2017/10/29 07:39
浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了 浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了
2017/10/29 07:23
萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽 萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽
2017/10/29 08:50
《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛 《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛
2017/10/29 07:42
核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴 核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴
2017/10/29 08:28
幕後！米希亞華語致詞準備1個月 最怕… 幕後！米希亞華語致詞準備1個月 最怕…
2017/10/29 09:01
春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu 春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu
2017/10/29 08:02
等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場 等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場
2017/10/29 06:22
莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼 莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼
2017/10/29 07:24
坐牢是一個非常「好」的寫作環境？ 坐牢是一個非常「好」的寫作環境？
2017/10/29 08:00
金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播 金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播
2017/10/29 07:13
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.