萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽
2017/10/29 08:50
叶美香萬聖節Cosplay巨乳版小紅帽。（翻攝自Instagram）〔記者羅子欣／綜合報導〕萬聖節即將來臨，全球各地都充滿著節日氣氛，日本娛樂界也不例外，人氣女團NMB48成員山本彩，近日為男性時尚雜誌《smart》拍攝專欄時，化身艷麗殭屍新娘，戴上紅色捲髮和頭紗，用特殊化妝在臉上畫血痕，裝扮超應景；不過更吸睛的，就屬叶氏姊妹花了，兩人將打扮成「巨乳版」小紅帽與灰姑娘，造型超重口味。
叶恭子扮巨乳灰姑娘。（翻攝自Instagram）除了山本彩打扮成殭屍新娘，近來以藝名「Non」發展的女星能年玲奈，也應景戴上可愛南瓜頭套，被網友大讚超可愛，混血女模石田妮可則化身神力女超人，性感身材加上甜美臉蛋，別有一番風味，但這些人都不夠看，叶氏姊妹花才是吸睛指數百分百，叶恭子、叶美香分別扮成灰姑娘、小紅帽、貝兒，唯一共通點就是巨乳快炸開，大膽指數令人嘆為觀止。混血女模石田妮可扮神力女超人。（翻攝自Instagram）能年玲奈頭戴南瓜頭套，被讚超可愛。（翻攝自推特）NMB48成員山本彩為雜誌化身殭屍新娘。（翻攝自Oricon news）叶恭子除了灰姑娘，也扮了《美女與野獸》的貝兒。（翻攝自Instagram）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。