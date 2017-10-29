限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽

2017/10/29 08:50

叶美香萬聖節Cosplay巨乳版小紅帽。（翻攝自Instagram）〔記者羅子欣／綜合報導〕萬聖節即將來臨，全球各地都充滿著節日氣氛，日本娛樂界也不例外，人氣女團NMB48成員山本彩，近日為男性時尚雜誌《smart》拍攝專欄時，化身艷麗殭屍新娘，戴上紅色捲髮和頭紗，用特殊化妝在臉上畫血痕，裝扮超應景；不過更吸睛的，就屬叶氏姊妹花了，兩人將打扮成「巨乳版」小紅帽與灰姑娘，造型超重口味。

叶恭子扮巨乳灰姑娘。（翻攝自Instagram）除了山本彩打扮成殭屍新娘，近來以藝名「Non」發展的女星能年玲奈，也應景戴上可愛南瓜頭套，被網友大讚超可愛，混血女模石田妮可則化身神力女超人，性感身材加上甜美臉蛋，別有一番風味，但這些人都不夠看，叶氏姊妹花才是吸睛指數百分百，叶恭子、叶美香分別扮成灰姑娘、小紅帽、貝兒，唯一共通點就是巨乳快炸開，大膽指數令人嘆為觀止。混血女模石田妮可扮神力女超人。（翻攝自Instagram）能年玲奈頭戴南瓜頭套，被讚超可愛。（翻攝自推特）NMB48成員山本彩為雜誌化身殭屍新娘。（翻攝自Oricon news）叶恭子除了灰姑娘，也扮了《美女與野獸》的貝兒。（翻攝自Instagram）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事 昔日玉女已45歲 結婚8年才願和老公做這事
2017/10/29 07:17
男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注 男星出遊遭5男挾持 引爆日方關注
2017/10/29 07:58
宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光 宋仲基婚宴選飯店最小廳 背後原因曝光
2017/10/29 07:27
MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛 MV全裸入鏡挨轟 泰勒絲親揭拍攝秘辛
2017/10/29 07:15
（獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX （獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX
2017/10/29 07:47
乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點 乾德門仍在加護病房插管 右肺發現白點
2017/10/29 06:48
瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流 瑤瑤指交以綸被抓包 親親2連發照片外流
2017/10/29 07:12
閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨 閃靈合體讀秒 爆乳Doris自招顧人怨
2017/10/29 08:45
浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了 浪漫戲拍4小時剪2分鐘 男星想到舊情自嘆老了
2017/10/29 07:23
台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說 台灣同志遊行飆破紀錄 出櫃女星這樣說
2017/10/29 08:35
許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭 許瑋甯噴淚救《麻醉2》爛尾 黃健瑋斷腸信鄉民暴哭
2017/10/29 07:39
《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛 《麻醉2》大結局逼哭戲迷 蕭醫生最後一封信喚醒摯愛
2017/10/29 07:42
萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽 萬聖節飄A味 女星巨乳炸裂扮小紅帽
2017/10/29 08:50
春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu 春風撇雪碧 甜叫寶兒飄曖昧fu
2017/10/29 08:02
等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場 等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場
2017/10/29 06:22
莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼 莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼
2017/10/29 07:24
核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴 核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴
2017/10/29 08:28
坐牢是一個非常「好」的寫作環境？ 坐牢是一個非常「好」的寫作環境？
2017/10/29 08:00
金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播 金馬獎下月登場 friDay影音連續5年線上直播
2017/10/29 07:13
登上十字架山丘 擁抱瓜地馬拉山城安地瓜之美 登上十字架山丘 擁抱瓜地馬拉山城安地瓜之美
2017/10/29 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.