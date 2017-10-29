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核彈級催淚！金高恩新片《季春奶奶》讓觀眾哭到耳鳴

2017/10/29 08:28

金高恩（右）與尹汝貞在新片《季春奶奶》首度合作，演繹感人祖孫情。（車庫娛樂提供）〔記者羅子欣／台北報導〕南韓女星金高恩和孔劉演出夯劇《鬼怪》後人氣三級跳，自然清新的演技讓她備受矚目，主演的新片《季春奶奶》上映前，就已在台舉辦過多場試映會，片中感人情節逼哭不少觀眾，直呼：「哭掉半包衛生紙！」堪稱「核彈級催淚」，口碑獲得爆炸性迴響；昨適逢九九重陽節，片商也特別邀請高齡長者、志工參加特映會，希望能透過一部好電影，讓長者與陪伴者能一起度過一段美好的時光。

金高恩與尹汝貞首次合作，卻展現超好默契，動人祖孫情逼哭許多觀眾。（車庫娛樂提供）《季春奶奶》描述一名奶奶與走失多年的孫女，多年後再度重逢的故事，超催淚劇情獲得韓網Naver、Daum一面倒的好評，大讚媲美經典祖孫情電影《有你真好》，資深女星尹汝貞與新生代女星金高恩雖是首次合作，卻展現超好默契與專業度，攜手共譜感人祖孫情，感動無數觀眾，直呼：「哭掉我半包衛生紙，哭到眼睛都腫了，耳朵都耳鳴了！」《季春奶奶》周五（27日）已在台上映。《季春奶奶》獲得韓網一面倒好評，口碑延燒，已於27日在台上映。（車庫娛樂提供）

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