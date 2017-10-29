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首頁 > 婉君推

莫斯科紅場氣勢磅礡 聖瓦西里教堂美得耀眼

2017/10/29 07:24

聖瓦西里大教堂堪稱是紅場上最耀眼的美麗鑽石，也是許多人腦中的莫斯科鮮明印象。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／俄羅斯報導〕提到莫斯科，紅場、克里姆林宮是許多人腦中首先躍出的鮮明印象，而佔地廣闊的紅場和位在它周邊的克里姆林宮、聖瓦西里大教堂、歷史博物館等，串聯成旅人來到莫斯科必遊的首要景點。

位在克里姆林宮旁、面積逾2萬平方公尺的紅場，是莫斯科代表性的廣場。（記者莊士賢攝）位在克里姆林宮旁、面積逾2萬平方公尺的紅場是莫斯科代表性的廣場，紅場的俄語往昔為美麗之意，現今語意為紅色，所以紅場也可說是美麗的廣場。佇立紅場中環視一周，周圍是克里姆林宮、聖瓦西里大教堂、歷史博物館、列寧墓等建築環繞，有著高聳圍牆、塔樓的克里姆林宮，俄式城堡建築風格及宏偉氣勢，政治氣息自然流露，鄰旁的歷史博物館，紅、白色調為優雅韻味中蘊含文藝氣息。

聖瓦西里大教堂各個顏色、造型不盡相同的洋蔥形圓頂，是最吸引人的美景。（記者莊士賢攝）紅場上另一引人矚目的建築當屬聖瓦西里大教堂，說它是紅場上最耀眼的美麗鑽石一點也不為過，而它的俄羅斯風格建築及鮮豔彩頂，是許多人腦中的莫斯科鮮明印象。佇立教堂前，多數人的目光不由自主會被教堂數個洋蔥形圓頂所吸引，各圓頂顏色、造型不盡相同，集合一起呈現獨特的視覺效果，教堂前也是人們拍照的熱點，大家在教堂前擺出各種創意姿勢留下特別紀念照。紅、白色調且優雅韻味中蘊含文藝氣息的歷史博物館，是紅場美麗建築之一。（記者莊士賢攝）

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