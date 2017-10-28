金鐘戲王當眾打手槍 發揮演員本性被喀擦

〔記者許世穎／綜合報導〕導演劉邦耀首支劇情創作《獨奏》，找來亞太影后陸弈靜和金鐘戲王吳慷仁連袂演出。該片今在高雄電影節首映，動人而難解的家庭情感讓滿場觀眾感同身受。導演透露吳慷仁加了一場「在演藝廳外面打手槍」的戲，沒想到尺度過大，最後忍痛剪掉。 吳慷仁（右）在《獨奏》詮釋精障者，讓飾演母親的陸弈靜直呼管不住。（高雄電影節提供）

片中陸弈靜飾演的母親，帶著智能不足的大兒子吳慷仁，去聆聽天才弟弟的鋼琴獨奏會，未料途中陰錯陽差讓他們趕不上。她心力交瘁，在片尾默默痛哭，滿席觀眾也跟著啜泣。 導演劉邦耀（左）和陸弈靜出席《獨奏》高雄電影節首映。（高雄電影節提供）

陸弈靜表示，片中母親擁有很大愛的靈魂，「我用演員的身分經歷這件事情就好！」她也提到吳慷仁自己加戲趴在禁止攀爬的高雄車站「欄杆」，被車站人員驅趕的趣事，當下就覺得「扯我後腿、又來了」，覺得他也非常入戲，完全發揮演員的本性。

首次拍攝劇情片的劉邦耀透露本片取材自身生活經驗，吳慷仁曾到精神科擔任志工的經驗也相當有幫助，甚至「進片場就宛如變身另一個人」。他也提到吳慷仁在拍片現場「自摸DIY」，因為看到女生很正，所以自己加碼在片中的演藝廳外面打手槍。

其實這是吳慷仁認為「智能不足」的人會有的表現，當下陸弈靜一邊反應「在外面不要這樣啦！」也不打算打斷他，因為覺得片中的媽媽應該就是這樣的反應。不過導演表示，在最後《獨奏》完成版並未納入，全因和片中調性不合，故忍痛捨棄，更感謝兩位帝后級演員的參演，讓自己受益良多。

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