金音獎完整名單公布 滅火器：沒得獎也要保有風度
2017/10/28 23:13
〔記者陳慧玲／台北報導〕金音獎今晚在台大體育館頒獎，滅火器擔任頒獎人，笑說希望公布後也能保有風度，沒想到最後無緣奪獎。金曲獎台語歌王謝銘祐獲得3大獎，他說希望能去老人院巡迴，未來以樂團的形式出片。金音獎頒獎典禮，滅火器。（記者潘少棠攝）
金音獎完整得獎名單如下：
■ 最佳搖滾專輯獎
《小港羅曼史》／老貓偵探社
■ 最佳搖滾單曲獎
〈The Art of Bullying〉／《霸凌之家》／Joanna Wang
■ 最佳民謠專輯獎
《舊年》／謝銘祐
■ 最佳民謠單曲獎
〈序曲〉／《舊年》／謝銘祐
■ 最佳嘻哈專輯獎
《GEEKNONOBITA 怪胎大雄》／ZENBØ
■ 最佳嘻哈單曲獎
〈No Connection〉／《瘋狂二元體 Insanity Duality》／A2daC
■ 最佳電音專輯獎
《Night Phase 夜相》／DIZPARITY
■ 最佳電音單曲獎
〈Bare Tide裸潮〉／《Night Phase 夜相》／DIZPARITY
■ 最佳爵士專輯獎
《All Kinds Of Good》／Musa
■ 最佳爵士單曲獎
〈Saraswati〉／《Miraculous 奇幻旅程》／玩弦四度
■ 最佳風格類型專輯獎
《記夢上部 黑色玫瑰花瓣》／袁興緯
■ 最佳風格類型單曲獎
〈探長馬提諾〉／《年度愛情鉅獻》／十九兩樂團
【評審團獎】
■ 評審團獎
大支（曾冠榕）／《硬》
【傑出貢獻獎】
■ 傑出貢獻獎
郭宗韶
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