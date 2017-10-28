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首頁 > 婉君推

金音獎完整名單公布 滅火器：沒得獎也要保有風度

2017/10/28 23:13

〔記者陳慧玲／台北報導〕金音獎今晚在台大體育館頒獎，滅火器擔任頒獎人，笑說希望公布後也能保有風度，沒想到最後無緣奪獎。金曲獎台語歌王謝銘祐獲得3大獎，他說希望能去老人院巡迴，未來以樂團的形式出片。金音獎頒獎典禮，滅火器。（記者潘少棠攝）

金音獎完整得獎名單如下：

■    最佳搖滾專輯獎

《小港羅曼史》／老貓偵探社

  ■    最佳搖滾單曲獎

〈The Art of Bullying〉／《霸凌之家》／Joanna Wang

  ■    最佳民謠專輯獎

《舊年》／謝銘祐

  ■    最佳民謠單曲獎

〈序曲〉／《舊年》／謝銘祐

  ■    最佳嘻哈專輯獎

《GEEKNONOBITA 怪胎大雄》／ZENBØ

  ■    最佳嘻哈單曲獎

〈No Connection〉／《瘋狂二元體 Insanity Duality》／A2daC

  ■    最佳電音專輯獎

《Night Phase 夜相》／DIZPARITY

  ■    最佳電音單曲獎

〈Bare Tide裸潮〉／《Night Phase 夜相》／DIZPARITY

  ■    最佳爵士專輯獎

《All Kinds Of Good》／Musa

  ■    最佳爵士單曲獎

〈Saraswati〉／《Miraculous 奇幻旅程》／玩弦四度

  ■    最佳風格類型專輯獎

《記夢上部 黑色玫瑰花瓣》／袁興緯

  ■    最佳風格類型單曲獎

〈探長馬提諾〉／《年度愛情鉅獻》／十九兩樂團

【評審團獎】

  ■    評審團獎

大支（曾冠榕）／《硬》

【傑出貢獻獎】

  ■    傑出貢獻獎

郭宗韶

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