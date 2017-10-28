龍劭華片場發飆！與導演一言不合險鬧翻

〔記者許世穎／綜合報導〕由黃丹琪執導、龍劭華和張詩盈主演的「高雄拍」短片《三仔》，今在高雄電影節世界首映。龍劭華為該片獻出從影30年以來最「廢」角色，還1個月不做伏地挺身，呈現鬆垮狀態，貼近角色「廢」感。更自爆拍片時和導演一度一言不合，還在片場發飆。 導演黃丹琪（左）和龍劭華合作《三仔》差點鬧翻。（高雄電影節提供）

龍劭華在《三仔》拋下海派演技，飾演一個以沒客人的鐘錶店老闆，甚至還淪落到和獼猴演戲。龍劭華表示，跟獼猴演戲「讓他很害怕」，全因聽說壽山獼猴很有攻擊性，沒想到當天坐下來時，有4隻獼猴走過來，3隻找食物、1隻坐下來和他對看，「真的跟我一起演戲！」 龍劭華為《三仔》首映出席高雄電影節。（高雄電影節提供）

他也透露自己從沒演過電影短片，導演黃丹琪花了一段時間才說服他，甚至也接受他不降價的戲酬，讓龍劭華覺得這年輕人非常有誠意，才開啟這段合作機會。沒想到他一開始有自己想詮釋的方式，兩人差點一言不合，在片場鬧翻。

龍劭華更自爆在片場發飆，導演黃丹琪靜靜的在一旁不作聲，他最後有說服自己「要拍出導演想要的才是好演員」，更說《三仔》是他接演過最難演的戲劇，「因為必須在最短的時間內演出最豐富的表演」。

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