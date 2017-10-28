（影音）《魚仔》V.S.《FLY OUT》凡人譜隆太尬歌一生慘輸第四次

〔記者羅子欣／台北報導〕日本國民天團「flumpool」凡人譜今晚5度在台開唱，特別選在「最初的起點」Legacy台北，和歌迷一起紀念即將到來的出道10周年；而主唱山村隆太和吉他手阪井一生，每年都會進行「搶攻媒體版面」的傳統，這次2人分別準備盧廣仲的《魚仔》及兄弟本色的《FLY OUT》對決，沒想到連輸三年的隆太，這次還是輸了！ 凡人譜台北演唱會；。（記者陳奕全攝）

演唱會上凡人譜飆唱《證明》、《幻化成花》等經典歌曲，也用華語唱五月天的《OAOA》，還首度表演新歌《FREE YOU MIND》、《LAST CALL》，誠意十足；而在歌迷最期待的搶攻版面對決環節，隆太挑戰盧廣仲的《魚仔》，據悉他一個月前就開始苦練，為唱出標準台語「氣口」，還請工作人員一句一句唱給他聽，超級用功，因此他用頗標準的腔調唱出歌詞「看魚仔在那游來游去」時，全場忍不住跟著感動合唱。 凡人譜台北演唱會；吉他手演唱FLY OUT。（記者陳奕全攝）

不過一生也不甘示弱，穿上嘻哈服裝飆兄弟本色的嗨歌《FLY OUT》，瞬間將氣氛炒到最高點，唱完還用華語挑侃：「你有freestyle，我覺得不行。」結果尖叫聲直接轟頂，讓隆太只好不甘願的再度認輸，笑翻全場。 凡人譜台北演唱會；。（記者陳奕全攝）

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