限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）《魚仔》V.S.《FLY OUT》凡人譜隆太尬歌一生慘輸第四次

2017/10/28 22:49

〔記者羅子欣／台北報導〕日本國民天團「flumpool」凡人譜今晚5度在台開唱，特別選在「最初的起點」Legacy台北，和歌迷一起紀念即將到來的出道10周年；而主唱山村隆太和吉他手阪井一生，每年都會進行「搶攻媒體版面」的傳統，這次2人分別準備盧廣仲的《魚仔》及兄弟本色的《FLY OUT》對決，沒想到連輸三年的隆太，這次還是輸了！凡人譜台北演唱會；。（記者陳奕全攝）

演唱會上凡人譜飆唱《證明》、《幻化成花》等經典歌曲，也用華語唱五月天的《OAOA》，還首度表演新歌《FREE YOU MIND》、《LAST CALL》，誠意十足；而在歌迷最期待的搶攻版面對決環節，隆太挑戰盧廣仲的《魚仔》，據悉他一個月前就開始苦練，為唱出標準台語「氣口」，還請工作人員一句一句唱給他聽，超級用功，因此他用頗標準的腔調唱出歌詞「看魚仔在那游來游去」時，全場忍不住跟著感動合唱。凡人譜台北演唱會；吉他手演唱FLY OUT。（記者陳奕全攝）

不過一生也不甘示弱，穿上嘻哈服裝飆兄弟本色的嗨歌《FLY OUT》，瞬間將氣氛炒到最高點，唱完還用華語挑侃：「你有freestyle，我覺得不行。」結果尖叫聲直接轟頂，讓隆太只好不甘願的再度認輸，笑翻全場。凡人譜台北演唱會；。（記者陳奕全攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（獨家照）噴淚！劉伊心9999顆水鑽下嫁 開喇大24歲CEO （獨家照）噴淚！劉伊心9999顆水鑽下嫁 開喇大24歲CEO
2017/10/28 19:55
活逮牽手情！ 瑤瑤才掰了金陽 爆再吃嫩草以綸 活逮牽手情！ 瑤瑤才掰了金陽 爆再吃嫩草以綸
2017/10/28 14:29
陪千億尪回母校 奶茶妹零修圖模樣曝光！ 陪千億尪回母校 奶茶妹零修圖模樣曝光！
2017/10/28 13:23
謝金燕五官劇烈精緻化 謝金晶一看回3字 謝金燕五官劇烈精緻化 謝金晶一看回3字
2017/10/28 19:14
（獨家照）劉伊心嫁10億CEO 巨型乳浪掀翻婚禮 （獨家照）劉伊心嫁10億CEO 巨型乳浪掀翻婚禮
2017/10/28 18:33
米希亞現身同志大遊行 華語致詞逼哭全場 米希亞現身同志大遊行 華語致詞逼哭全場
2017/10/28 22:15
（影音）舊愛阮經天送祝福？許瑋甯笑了一聲這樣說... （影音）舊愛阮經天送祝福？許瑋甯笑了一聲這樣說...
2017/10/28 15:53
瑤瑤驚傳蜜遊以綸 舊愛金陽聽聞回應是... 瑤瑤驚傳蜜遊以綸 舊愛金陽聽聞回應是...
2017/10/28 14:41
秘戀以綸有跡可循？瑤瑤隨身攜帶愛的禮物 秘戀以綸有跡可循？瑤瑤隨身攜帶愛的禮物
2017/10/28 17:01
隋棠遊澳門被癡漢盯上？老公只在乎... 隋棠遊澳門被癡漢盯上？老公只在乎...
2017/10/28 20:14
翁滋蔓寶藍禮服上身「超腰瘦」網友「蔓蔓新娘最漂亮」 翁滋蔓寶藍禮服上身「超腰瘦」網友「蔓蔓新娘最漂亮」
2017/10/28 17:17
公布戀情？陳柏霖緊貼景甜曬親密照 公布戀情？陳柏霖緊貼景甜曬親密照
2017/10/28 20:45
郭書瑤南韓大街緊牽以綸 經紀人這樣說... 郭書瑤南韓大街緊牽以綸 經紀人這樣說...
2017/10/28 15:07
（專訪）尹馨傳授「大吃減肥法」 減40公斤成果太驚人！ （專訪）尹馨傳授「大吃減肥法」 減40公斤成果太驚人！
2017/10/28 20:41
腫瘤來的太突然 崔咪：深怕是「惡性」 腫瘤來的太突然 崔咪：深怕是「惡性」
2017/10/28 17:23
昆凌萬聖變裝扮「他」 網友崩潰太閃了！ 昆凌萬聖變裝扮「他」 網友崩潰太閃了！
2017/10/28 20:43
名嘴酒駕被捕案情大逆轉 疑遭代駕仙人跳 名嘴酒駕被捕案情大逆轉 疑遭代駕仙人跳
2017/10/28 18:28
欠稅18萬恐遭查扣通告費 包翠英出面說⋯ 欠稅18萬恐遭查扣通告費 包翠英出面說⋯
2017/10/28 15:47
（影音）許瑋甯談新歡「很心安」 羞答還沒一起做這件事 （影音）許瑋甯談新歡「很心安」 羞答還沒一起做這件事
2017/10/28 17:00
他現身同志大遊行引暴動 壯肌天使洩同婚密碼 他現身同志大遊行引暴動 壯肌天使洩同婚密碼
2017/10/28 17:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.