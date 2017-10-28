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各國表演團體精采演出 舞動旅展歡樂氣氛

2017/10/28 21:50

〔記者莊士賢／台北報導〕今（28）日為ITF旅展期間的首日周末，適逢週末假日進場參觀民眾人潮熱絡，ITF旅展為年度最盛大的旅遊嘉年華，旅展現場除了提供豐富多元的旅遊資訊、旅遊商品之外，許多參展單位也邀請來自海外各地的表演團體來站台，逛旅展別錯過各國不同文化的精采表演。泰國館今年旅展邀請歷史已達百年之久的泰國箜邦龍傳統木偶劇至現場表演，精采演出讓民眾稱讚。（記者莊士賢攝）

展館洋溢濃濃泰式風的泰國館，今年旅展邀請歷史已達百年之久的泰國箜邦龍傳統木偶劇至現場表演，栩栩如生的木偶在人員巧手操作下活靈活現生動逗趣，還會頑皮和台下觀眾互動逗得大家哈哈笑，另外，木偶劇表演時也邀請台下觀眾參與，讓大家更具參與感及進入木偶劇的情境世界。近距離與木偶互動之外，泰國館現場還有木偶彩繪、泰式刺繡、拍照等活動，大家可更加體驗泰國文化。泰國館生動逗趣的箜邦龍傳統木偶劇，表演時還會與台下觀眾互動增加參與感。（記者莊士賢攝）

泰國館之外，韓國館旅展期間每天有貞洞劇場傳統舞劇「蓮．再次綻放」的表演，另外每天有3場KPOP舞蹈教學，馬來西亞館則邀請來自吉隆坡的舞蹈團體Wandie Art Performance「旺迪表演藝術舞蹈團」表演，各展館精采的表演成為旅展現場吸睛的焦點。旅展現場主舞台每天有來自各國的表演團體輪番上陣，讓民眾觀展同時也有親臨各國看秀的感動。（記者莊士賢攝）

旅展現場主舞台的表演活動也是不遑多讓，來自各國的表演團體輪番上陣，讓民眾觀展同時也有親臨各國看秀的感動。今年中央舞台區規劃多場節目演出，涵蓋來自關島、日本、韓國、馬來西亞、斯洛伐克等眾多團體帶來的精采表演，如深受「御宅族」喜愛的日本「枥木草莓少女」；以守護戀愛、成就良緣為名的東京大神宮表演「巫女舞」；東北五大祭典「盛岡三颯舞」與「信州上田熱情款待武將隊」；關島旅遊局獨特文化和歷史底蘊的「查莫洛歌舞」；韓國貞洞劇場傳統舞劇「蓮．再次綻放」等。

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