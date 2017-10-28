（影音）Jolin這首歌太難！動力火車笑場NG重來
2017/10/28 21:41
〔記者翁子涵／台北報導〕動力火車今攻蛋開唱，歡慶出道滿20周年，為了回味出道前在PUB、民歌西餐廳駐唱的時光，其中一段舞台特地打造成PUB場景，並秀出當年團名「處男合唱團」的字樣，讓小巨蛋充滿濃濃復古味，尤秋興搞笑說：「歡迎來到華研民歌西餐廳，小費箱太小了，如果覺得不錯可以上來（給小費）」，接著更開玩笑：「紅色的（紙鈔）不能用喔，綠色才可以」，逗樂全場。動力火車演唱會。（記者陳逸寬攝）
動力火車也嗨唱當年超夯的點唱歌《挪威的森林》、《終結孤單》、《愛的初體驗》，惹來在場歌迷尖叫聲連連，更超跳tone挑戰唱蔡依林的《Play我呸》，不過前面的rap部分，尤秋興一度唱到笑場NG，只好再重來一次，顏志琳則現場脫衣秀出肌肌，讓現場氣氛嗨到最高點。動力火車演唱會。（記者陳逸寬攝）
這次攻蛋他們也親民度100%，不但頻頻到舞台旁和歌迷握手，對於歌迷的自拍要求也來者不拒，動力火車笑喊：「今天應該不叫演唱會叫握手會，有史以來偶像當的最久的一次！」顏志琳更浮誇爽說：「手都紅了」。動力火車演唱會。（記者陳逸寬攝）
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