余文樂一放假就飛台灣 大讚王棠云「善解人意」

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲港星余文樂過往對感情低調，去年底認愛台灣皮帶大王千金王棠云後，不時被拍到兩人在台灣、香港等地約會，今年9月更與女方家人同遊英國，兩人交往1年多相當穩定，（27日）他出席活動時被問到女友王棠云時，當場幸福微笑並大讚女友「善解人意」。 余文樂（左）與王棠云（右）感情穩定，甚至傳出見父母談婚事的消息。（合成圖，翻攝自余文樂、王棠云IG）

王棠云外型甜美，男友余文樂更讚她「善解人意」。（翻攝自王棠云IG）

余文樂昨受訪時表示，日前拍攝5個多月的長劇終於完成，近期除了宣傳電影《狂獸》外，沒有安排其他工作，想趁最近好好休息，明年才會為新戲開工。被問到與王棠云是否見面時間太少，余文樂一聽到女友名字立刻燦笑，並透露雖然兩人很久沒見面，但王棠云不會抱怨，因為知道他工作很忙，還稱讚女友「善解人意」。余文樂更自曝，小倆口約會時女方特別小鳥依人，兩人雖是「遠距離戀愛」但依舊甜蜜，先前他曾鬆口想「婚」，但因工作太忙，只能暫擱一旁，言談間吐露出想把王棠云娶回家的決心。

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