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首頁 > 婉君推

下海拍攝全裸不露點寫真 同志天菜驚爆身價三級跳

2017/10/28 19:53

〔記者洪素津／台北報導〕同志天菜其一孫其君今和和房思瑜擔任Lowe alpine Silvermark Taiwan 2017秋冬 品牌代言人，孫其君之前主持冒險王節目上山下海，健康和潮男形象深植人心，向來工作不會問費用的孫其君，知道代言費有七位數，覺得意外的開心。經紀人笑說，孫其君的身材越好，工作運越旺，尤其是全裸不露點旅遊書寫真的推出，話題和知名度大增，身價直接三級跳。孫其君和房思瑜其代言保暖服裝。（Lowe alpine Silvermark 提供）

今年孫其君接了兩個代言、電影《阿虎》、ＴＶＢＳ星鮮話主持工作，星路大開，孫其君受邀與郭靜一起搭檔主持，據製作單位指示希望找到一個能主持又有顏值擔當的型男，更說孫其君應該是最帥的主持人。但孫其君覺得不敢當，他要花更多的時間看電影或看所有受訪來賓的資料，而他也曝郭靜是比較慢熱，到現在都還沒有很熟，不過已經漸入佳境，因為我們對一些事情的笑點是一樣的，感覺默契已經慢慢建立了。孫其君和房思瑜其代言保暖服裝。（Lowe alpine Silvermark 提供）孫其君拍完全裸不露點寫真身價三級跳。（Lowe alpine Silvermark 提供）

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