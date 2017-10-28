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台視狂吸金馬金鐘A咖製作人 編劇培訓大爆棚

2017/10/28 19:04

〔記者鍾智凱／台北報導〕台視在文化部影視局的支持下，連續6年在台南開設專業編劇班。除了與歷來合作的臺南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所共同開辦培訓課程外，也連續第3年與國立成功大學台灣文學系合作。本課程於6月24日在國立成功大學台灣文學系系館開課，歷時四個多月、120個小時的培訓課程，今日圓滿結業。台視節目部經理楊秋蘭致詞。（台視提供）

今年是第6年在南部開設培訓課程，台視節目部經理楊秋蘭在致詞時表示：「劇本是一部戲的靈魂，配合好的卡司和導演以及後製便能造就出一部好戲，我謹代表黃崧董事長感謝文化部的大力支持與鼓勵，同時也感謝這段期間南北奔波辛苦授課老師、以及工作人員們。」為了激勵這群充滿熱誠的編劇新鮮人，本屆結業典禮，更難得邀請到國內知名戲劇製作人陳慧玲、黃志翔、黃萬伯、湯昇榮以及名編劇葉鳳英與現場學員作發表交流。文化部影視及流行音樂產業局廣播電視產業組陳淑滿組長（左）頒發結業證書。（台視提供）

台視編劇班由金鐘獎資深編劇方靜儀小姐擔任總導師，在四個多月的課程中，從題材蒐集、文字落筆到影像執行等，傳授劇本創作的技巧與方法，而今年的24位學員也各自完成屬於自我創意發想，結構完整、富有張力的電視戲劇劇本作品，在結業典禮現場文化部影視及流行音樂產業局廣播電視產業組陳淑滿組長、台視總經理周法勛、國立臺南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所所長蔡慶同、成功大學台文系副教授劉南芳特地到場為同學們頒發結業證書並給予鼓勵。長官、貴賓與學員合照。（台視提供）

台視邀請了今年以電影《阿莉芙》入圍金馬最佳原著劇本獎的金鐘製作人陳慧玲、知名編劇製作人黃志翔、出品《麻醉風暴2》、《紅衣小女孩2》的湯昇榮製作人，還有製作過《我和我的17歲》、《威廉王子》等知名偶像劇的製作人黃萬伯、以及名編劇葉鳳英共同參與盛會與現場學員交流。

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