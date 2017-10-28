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怎麼都沒有脫！魏蔓看寫真書直接打槍「他」

2017/10/28 18:57

〔記者洪素津／台北報導〕管麟因演出戲劇《飛魚高校生》嶄露頭角，也和劇中女主角魏蔓建立起好情誼，今管麟發行出道來第一本寫真書《私藏男友：我和管麟的每一天 迷人單眼皮╳破表男友力，360度讓你全面佔有》，魏蔓今也力挺站台，一看到書魏蔓驚訝「怎麼都沒有脫」，管麟也頓時害羞起來，而兩人都各自單身，現場大家力拱在一起，而在會後訪問，魏蔓打槍「我對弟弟沒感覺啦！」管麟（右）寫真集發表會，魏蔓（左）現身站台。（記者陳逸寬攝）

管麟發行人生第一本寫真書，他坦言能走到現在實屬不易，他透露在還沒演出《飛魚》時有參加唱跳團體培訓，培訓兩年仍盼不到出道，而家人對他的追夢過程十分不諒解，更狠心斷了金援，談起那段沒有錢的時光，管麟不敢出席朋友聚會、不敢交女朋友，就怕出門需要花錢「因為我沒有錢」，問到會不很憂鬱？他笑說現在都走出來了，我很樂觀的。管麟寫真集發表會。（記者陳逸寬攝）

管麟知足地說至少現在一步步實現我的演藝計畫，未來會想要往戲劇發展，而書中管麟呈現文青、小清新路線，並無太大尺度拍攝，問及自己尺度可以多寬，管麟堅定說「背部全裸我可以」，也希望有更多戲約找上身。

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