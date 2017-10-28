魏蔓路跑天公作美 透早噴發善心

〔記者鍾智凱／台北報導〕2017三商盃公益路跑今年邁入第29屆，與本屆賽事公益主軸「一起。愛很久」口號相呼應，讓愛延續，永無止境，三商企業對於善盡企業社會責任不遺餘力，邀請「甜心女神」魏蔓 擔任活動大使為公益發聲，並攜手「台灣最速男」楊俊瀚一同領跑9k組跑友出發，藝人李蒨蓉也將擔任視障陪跑員與視障跑友一同參賽，而21.5k組則邀請台北世大運女子半馬團體組金牌四大金釵曹純玉、陳宇璿、張芷瑄、游雅君領跑，盼社會大眾藉由三商盃公益路跑活動能Run愛被看見。 魏蔓（左）、「台灣最速男」楊俊瀚。（三商企業提供）

身為三商盃公益路跑代言人的魏蔓，雖然近期行程滿檔，這陣子更是忙於戲劇作品的拍攝，不過在清晨5點鐘便準時抵達會場，準備為首先出發的21.5k組別跑友們起跑鳴槍，而在接下來領跑9k組別時還特別於途中與跑友們擊掌打氣，希望能夠在陰雨綿綿的氣候中為跑友們提振精神，「今天出門時還擔心會不會因為下雨，所以大家都不來了，到了現場看到了滿滿人潮才知道這點小雨根本無法熄滅跑友們的熱情」。

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