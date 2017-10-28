限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

魏蔓路跑天公作美 透早噴發善心

2017/10/28 18:44

〔記者鍾智凱／台北報導〕2017三商盃公益路跑今年邁入第29屆，與本屆賽事公益主軸「一起。愛很久」口號相呼應，讓愛延續，永無止境，三商企業對於善盡企業社會責任不遺餘力，邀請「甜心女神」魏蔓 擔任活動大使為公益發聲，並攜手「台灣最速男」楊俊瀚一同領跑9k組跑友出發，藝人李蒨蓉也將擔任視障陪跑員與視障跑友一同參賽，而21.5k組則邀請台北世大運女子半馬團體組金牌四大金釵曹純玉、陳宇璿、張芷瑄、游雅君領跑，盼社會大眾藉由三商盃公益路跑活動能Run愛被看見。魏蔓（左）、「台灣最速男」楊俊瀚。（三商企業提供）

身為三商盃公益路跑代言人的魏蔓，雖然近期行程滿檔，這陣子更是忙於戲劇作品的拍攝，不過在清晨5點鐘便準時抵達會場，準備為首先出發的21.5k組別跑友們起跑鳴槍，而在接下來領跑9k組別時還特別於途中與跑友們擊掌打氣，希望能夠在陰雨綿綿的氣候中為跑友們提振精神，「今天出門時還擔心會不會因為下雨，所以大家都不來了，到了現場看到了滿滿人潮才知道這點小雨根本無法熄滅跑友們的熱情」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
宋仲基父親不滿宋慧喬？ D社首席記者爆內幕 宋仲基父親不滿宋慧喬？ D社首席記者爆內幕
2017/10/28 10:39
活逮牽手情！ 瑤瑤才掰了金陽 爆再吃嫩草以綸 活逮牽手情！ 瑤瑤才掰了金陽 爆再吃嫩草以綸
2017/10/28 14:29
周玉蔻這次不罵了 開心讚「他」可圈可點 周玉蔻這次不罵了 開心讚「他」可圈可點
2017/10/28 12:55
陪千億尪回母校 奶茶妹零修圖模樣曝光！ 陪千億尪回母校 奶茶妹零修圖模樣曝光！
2017/10/28 13:23
潘若迪世紀破冰花花 斷聯10年3字愛火燒起來 潘若迪世紀破冰花花 斷聯10年3字愛火燒起來
2017/10/28 12:44
瑤瑤驚傳蜜遊以綸 舊愛金陽聽聞回應是... 瑤瑤驚傳蜜遊以綸 舊愛金陽聽聞回應是...
2017/10/28 14:41
（影音）舊愛阮經天送祝福？許瑋甯笑了一聲這樣說... （影音）舊愛阮經天送祝福？許瑋甯笑了一聲這樣說...
2017/10/28 15:53
MV當電影拍 泰勒絲新歌「光溜溜」變身生化人 MV當電影拍 泰勒絲新歌「光溜溜」變身生化人
2017/10/28 10:37
（獨家照）噴淚！劉伊心999顆水鑽下嫁 開喇大24歲CEO （獨家照）噴淚！劉伊心999顆水鑽下嫁 開喇大24歲CEO
2017/10/28 19:55
玖壹壹春風撇愛E奶妹 露餡狂喊她「寶寶」 玖壹壹春風撇愛E奶妹 露餡狂喊她「寶寶」
2017/10/28 10:27
攝影集「整本笑點」 貝克漢兒新書滯銷挨酸不會對焦 攝影集「整本笑點」 貝克漢兒新書滯銷挨酸不會對焦
2017/10/28 11:43
翁滋蔓寶藍禮服上身「超腰瘦」網友「蔓蔓新娘最漂亮」 翁滋蔓寶藍禮服上身「超腰瘦」網友「蔓蔓新娘最漂亮」
2017/10/28 17:17
郭書瑤南韓大街緊牽以綸 經紀人這樣說... 郭書瑤南韓大街緊牽以綸 經紀人這樣說...
2017/10/28 15:07
（獨家照）劉伊心嫁10億CEO 巨型乳浪掀翻婚禮 （獨家照）劉伊心嫁10億CEO 巨型乳浪掀翻婚禮
2017/10/28 18:33
秘戀以綸有跡可循？瑤瑤隨身攜帶愛的禮物 秘戀以綸有跡可循？瑤瑤隨身攜帶愛的禮物
2017/10/28 17:01
謝金燕五官劇烈精緻化 謝金晶一看回3字 謝金燕五官劇烈精緻化 謝金晶一看回3字
2017/10/28 19:14
潘瑋柏熬過病危通知首現身 憔悴與友熱聊 潘瑋柏熬過病危通知首現身 憔悴與友熱聊
2017/10/28 12:33
欠稅18萬恐遭查扣通告費 包翠英出面說⋯ 欠稅18萬恐遭查扣通告費 包翠英出面說⋯
2017/10/28 15:47
吳宇森大玩暴力美學 福山雅治血染襯衫 吳宇森大玩暴力美學 福山雅治血染襯衫
2017/10/28 10:59
漫威男神跳槽DC演驚奇隊長 超能力對尬巨石強森 漫威男神跳槽DC演驚奇隊長 超能力對尬巨石強森
2017/10/28 12:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.