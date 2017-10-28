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隋棠遊澳門被癡漢盯上？老公只在乎...

2017/10/28 20:14

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠與老公Tony結婚後育有一子Max與一女Lucy，她時常在臉書上與網友分享生活點滴，今（28日）她PO出與老公Tony前往澳門旅遊照片，卻驚見照片中有男子嘴巴微張的看著她，讓隋棠大喊「癡漢想幹嘛！」不過仔細一看，才發現隋棠口中的癡漢是指老公Tony，夫妻倆互動超有趣！隋棠（左）與老公Tony（右）相當甜蜜，動不動就在臉書放閃。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠表示「人的關係」才能讓照片看起來很時尚。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠婚後生活相當甜蜜，與老公Tony常常來趟說走就走的小旅行，她表示這是夫妻倆第一次前往澳門旅遊，並大讚澳門常常出現令人驚艷的景物與文青的巷弄，貼心的Tony也不忘幫隋棠拍下照片留念。其中，隋棠堅持將「聖方濟各堂前廣場」的獨照放在第一張，她表示「因為Tony哥拍完後，自豪得說覺得把我拍得非常時尚。」不過模特兒出生的隋棠立刻打趣回應「應該是人的關係」網友看了紛紛表示贊同「是人的關係無誤」、「人正怎麼拍都時尚」，夫妻日常互動甜蜜可愛。隋棠當了人母後身材依然纖細苗條。（翻攝自隋棠臉書）

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