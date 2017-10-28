林憶蓮火辣挑逗舞者 哽咽謝男友付出

〔記者翁子涵／台北報導〕林憶蓮昨在香港紅磡舉辦「PRANAVA造樂者世界巡迴演唱會」安可場，林憶蓮以一身黑紗短裙緩緩升上舞台，一連詮釋《無言歌》、《天大地大》，當唱到《愛上一個不回家的人》時，她還和舞者耳鬢斯磨性感地挑逗，讓現場歌迷尖叫聲連連，她感性說：「今晚入場的朋友都是好愛我的人，多謝大家，好感動！」 林憶蓮昨到紅磡舉行安可場。（上引娛樂提供）

演唱會上，林憶蓮也透露當初決定參加中國音樂節目《歌手》時，許多人認為她不該去，「其實我不覺得自己是大家口中的天后，我只是一個喜歡音樂的人。」她也特別感謝生命中最重要的兩個男人，一個是演唱會音樂總監倫永亮以及男友恭碩良，最後也哽咽說道：「很多時候大家見到歌手站在台前風光，但是一個歌手背後是需要很多的朋友、音樂家的付出。」 林憶蓮在演唱會上哽咽謝音樂總監和男友。（上引娛樂提供）

這次演唱會安可場也找來四名曾在水舞間擔任編舞的專業舞者，以優美的現代舞呈現風火水土等宇宙元素，讓演唱會藝術感爆棚，林憶蓮也笑說：「安可場根本就是一場全新的演唱會啊！」至於未來是否來台攻蛋？主辦單位表示目前尚在協調檔期，一旦有最新消息會馬上公布。

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