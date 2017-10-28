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名嘴酒駕被捕案情大逆轉 疑遭代駕仙人跳

2017/10/28 18:28

郎永淳酒駕被捕。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲中國前央視名嘴郎永淳，5日酒駕被捕，隨即被拘留於警局，今（28日）案情出現大逆轉，網爆他是遭代駕仙人跳，引發熱烈討論。

郎永淳5日深夜在北京發生交通事故，警方趕到場後，對雙方進行酒測，發現其血液酒精含量超標，6日因涉嫌危險駕駛依法進行刑事拘留，他立即認罪，案件進展快速，目前已被起訴，未來將面臨拘役6個月及易科罰金。

郎永淳過去曾在央視主持《新聞30分》。（翻攝自微博）28日網路驚爆，其實郎永淳是遭仙人跳，有網友曬出對話截圖，指當日郎永淳因喝酒請了代駕，到了住家附近，代駕突然說身體不適無法再開，郎永淳見離家很近，便想自己將車開回，沒想到才剛開車，立刻就被車輛擦撞，對方要求私下解決，且提出高額索賠金，他不肯妥協，便自己報警，才招致刑罰，消息曝光後，網友認為郎永淳是遭代駕仙人跳，也找出類似案件，同時呼籲眾人要小心此代駕騙局。網友找出代駕騙局的相關案件，提醒眾人多多留意。（翻攝自微博）


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