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謝震武驚傳一桿進洞 獨家小白球重金狂賀

2017/10/28 18:06

〔記者鍾智凱／新北報導〕謝震武今出飛力飆馬席Felix Bühler一日店長活動，今年7月剛完成高爾夫「一桿進洞」壯舉，這讓他瞬間驚呆，打高爾夫20幾年從沒妄想過，卻無預警華麗完成，但現場剛好在舉辦聯誼賽，因此好幾支球隊都目睹這驚人的一桿進洞，謝震武說：「有個潛規則是如果你完成一桿進洞，要請身邊朋友吃飯。」推算至年底都請不完。謝震武完成一桿進洞時，正好就是穿著飛力飆馬球衣。（記者鍾智凱攝）

為了慶祝一桿進洞，謝震武也特製小白球，印了主持7年節目《新聞面對面》LOGO，分送親朋好友，白球大放送耗資數萬元，慶祝不手軟。同時《面對面》製作團隊也請客吃飯，他說：「有人說一桿進洞後會再走20年大運，我自己也真的沒想到可以做到！」謝震武訂製《新聞面對面》小白球慶祝一桿進洞。（經紀人提供）

不過球場上也發生過不少猛事，有回謝震武走去撿球，不料腳下就是一隻青竹絲，十分可怕；有回去峇里島，小白球掉進樹林，居然一隻巨無霸蜥蜴追出來，當場讓他與球友狂奔而去，另外還有球曾被狗叼走，讓謝震武到場笑翻。至於外傳他一直被徵召選台北市長，今說：「我還是做好主持人公正公平的角色就好。」謝震武今年7月完成一桿進洞。（經紀人提供）

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