大尺碼女歌手下腰筋骨軟 胡瓜驚嘆「來節目當女魔王」
2017/10/28 17:22
〔記者洪素津／台北報導〕歌手郭婷筠除發展歌唱事業外，也積極挑戰各種活動，近期她除挑戰國標舞還參與民視《綜藝大集合》下鄉挑戰拚獎金，重量級組合郭婷筠和林道遠一同玩下腰搶紅包，林道遠臉部一皺心想「牙一咬就過」，而高大的郭婷筠好表現讓胡瓜驚豔說「以後可以來節目當女魔王」。重量級參賽者郭婷筠和林道遠出乎眾人意料完成了約7個紅包。（民視提供）
重量級參賽者郭婷筠和林道遠出乎眾人意料完成了約7個紅包。郭婷筠表示：「真的太累了，往後下腰這樣我不會怕，只是辛苦林道遠了！」，胡瓜也稱讚說：「原來以為不會成功，沒想到還能堅持6、7下，這樣的精神非常值得讚賞」，胡瓜還特別問郭婷筠怎麼筋骨這麼軟下腰一點都沒有困難，原來小時候有學過芭蕾舞的她，將拉筋成為興趣，還說自己有強迫症一天沒拉筋會怪怪的，胡瓜說：「天生的運動員體格，狂拉筋還可以長這麼高，以後可以來節目當女魔王」，讓郭婷筠笑彎腰說還是想好好當歌手就好。重量級參賽者郭婷筠和林道遠出乎眾人意料完成了約7個紅包。（民視提供）
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