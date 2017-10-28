（影音）許瑋甯談新歡「很心安」 羞答還沒一起做這件事

〔記者許世穎／台北報導〕許瑋甯今出席電動牙刷代言活動，和星二代劉又年戀情再度成焦點，她鬆口兩人已認識10多年，最近一起工作才開始有密集聯絡，並說對方讓她很「心安」，更形容對方是「非常非常好的人，尊重女生跟很紳士的人」。當被問到舊愛阮經天是否有送上祝福，經紀人先行救援，隨後她則說「不要再拉其他人進來，還是要尊重人家」。 許瑋甯擔任電動牙刷品牌一日店長。（記者潘少棠攝）

劉又年曾是第二屆金馬電影學院的學員，當時金馬執委會也曾發稿指出，他曾是伊林名模、擁有俊俏外表與193公分的傲人身高、是大明星李湘的兒子，「但卻從未想過要吃明星這行飯」。他從高中起就立志當攝影師，攝影作品曾獲得呂樂、顧長衛等大師級攝影師的青睞，潛力驚人。 許瑋甯擔任電動牙刷品牌一日店長。（記者潘少棠攝）

許瑋甯今也透露對方現職是「導演」非「攝影師」，兩人就是因為先前合作擦出愛火，但不便透露是什麼作品。由於兩人認識久，將她男友封為「大仁哥」，她也表示兩人中間有一段時間沒聯絡，所以不太像。目前也因工作關係，經常各自飛來飛去，她也再度強調兩人是「正常交友」，會做一般情侶會做的事，目前都還沒吵過架。

由於為電動牙刷代言，許瑋甯也自爆有「刷牙強迫症」，牙刷經常1到2周就會被她刷到爆開。被問是否會教男友正確刷牙方法？她笑說：「那個應該是媽媽教的吧！」至於是否曾「一起刷牙」？她直說「我們還沒到那邊啦！」最後她再度感謝大家祝福，並說：「我們會好好的」。

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