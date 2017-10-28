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簡嫚書6月孕肚看嘸出 自爆寶寶還沒出生已是Rocker

2017/10/28 16:44

〔記者許世穎／台北報導〕懷孕6個月的簡嫚書今為保養品牌擔任一日店長，她說至今胖了6公斤，但看起來完全沒有孕味，依舊臉小身材纖細。她說沒有特別注意胎教，但有放一些爵士跟古典音樂，更說有一次老公放電音，「之後照超音波，寶寶的手竟然比出Rocker手勢！」《微書展 美麗森呼吸》簡嫚書一日店長活動。（記者潘少棠攝）

簡嫚書的預產期在明年2月初，已確定是女兒，她表示沒有刻意節食，甚至還稍微吃多一點，「5個月時寶寶大約300多公克，我還想說我到底都胖到哪裡！」雖然已有看關於生產的書，不過覺得到時家人都會幫忙，「應該會比書更實用一點」，更說希望自然產，沒在害怕痛。由於生產時應該正值過年期間，正猶豫要不要去月子中心，「而且本來都在發紅包，這次也可以領很多紅包啊！」《微書展 美麗森呼吸》簡嫚書一日店長活動。（記者潘少棠攝）

提到懷孕後的改變，簡嫚書說有一些食物以前沒有想吃，現在突然很想吃，還有容易嗜睡，記性也變很差，就連到超商取件還忘記自己手機後3碼。本來就力氣很大的她，偶爾提起重物也會被告誡，經紀人也會適時提醒，至於膚質保養，她說懷孕後膚況變得比較不穩定，但還是可以敷面膜，「有時候敷完臉還濕濕的，會拿來敷肚子，和寶寶分享」，也會幫老公敷。

她最近還是有一些工作要進行，預計12月到1月的時候開始停工，先前也因懷孕推掉了2、3個戲劇及電影邀約。未來希望能和女兒像朋友般相處，會和老公輪流當黑臉，「但很怕生女兒他會捨不得，都叫我負責兇！」

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