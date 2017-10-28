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池上直擊！伍佰「天人合一 」 金黃稻穗美翻

2017/10/28 16:01

〔記者陽昕翰／台東報導〕搖滾天王伍佰今天率領China Blue，在台東池上175公頃的金黃稻田間開唱，他在藍天白雲的絕美精緻景緻下登台，加碼帶來6位現代舞舞者、3名管樂手合作，連飆10多首經典歌曲，他談到：「請大家盡情欣賞，跟我一起感覺天人合一的感動！」更笑言感覺像是在裸泳。伍佰率領China Blue開唱。（記者陽昕翰攝）

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第9年，今年由台灣好基金會及池上鄉文化藝術協會主辦，開場邀來原住民歌后以莉‧高露演出，她換上傳統的原住民服飾登場，站在金黃色的稻穗中高唱母語歌，加上爵士曲風的《休息》、《倔強的微笑》，聽來超有感覺。伍佰率領China Blue開唱。（記者陽昕翰攝）

以莉的正職是農夫，10年前就在池上學習種稻米，她唱到一半也說：「我們唱大聲一點吼，讓池上的米都可以聽見，今年池上的米就會很甜對不對。」帶領滿場觀眾跟大合唱。

繼張惠妹、A-Lin之後，搖滾天王伍佰今年也前進池上登台，今、明2天的演出門票，在開賣第一時間就秒殺，足見天王的驚人魅力。

伍佰昨天到現場綵排，光是為了調整舞台位置，就多花了一個多小時，他把這次的演出取名為「後山日先照」，歌單開出全是台語歌曲。

開場由6名現代舞舞者揭開序幕，伍佰帥氣地從田埂中步上舞台，重現包括《樹枝孤鳥》、《台灣製造》等嗨歌，更為了池上鄉親，又練唱了台語經典《台東人》，多首經典嗨翻全場！

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