（影音）舊愛阮經天送祝福？許瑋甯笑了一聲這樣說...

〔記者翁子涵／台北報導〕女星許瑋甯甩開舊愛阮經天後，日前被拍到和大她2歲的星二代劉又年十指緊扣現身影城，她昨受訪時大方認愛，今被問及新戀情態度更為保留，「昨天新聞出來有點太...我希望他還是低調一點。」至於戀情曝光後各界祝福爆棚，舊愛阮經天有無送上祝福？她笑了一聲以眼神求助工作人員，接著說：「不要再拉其他人進來，還是要尊重人家」。 許瑋甯擔任電動牙刷品牌一日店長。（記者潘少棠攝）

許瑋甯今出席活動，透露和新歡是十多年的舊識，之後因工作中碰到才開始有熟絡互動，進而昇華成戀人，她和劉又年都曾就讀於華岡藝校，是否因學長學妹關係而認識？她強調：「在哪認識的就不說了」，有媒體形容劉又年像她的「李大仁」，許瑋甯則表示：「不太像，因為認識很久，但中間是沒聯絡的」。 許瑋甯擔任電動牙刷品牌一日店長。（記者潘少棠攝）

問及最欣賞男友哪點？她羞笑說：「他是非常非常好的人，尊重女生跟很紳士的人」，也透露對方現職是導演而非攝影師，也常因工作關係經常飛來飛去，強調2人是「正常交友」會做一般情侶會做的事，目前都還沒吵過架，許瑋甯最後也謝謝外界的祝福，甜說：「我們會好好的」。

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