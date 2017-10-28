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榮三盃全國學生賽 300好手爭棋王

2017/10/28 15:41

〔記者楊明怡／台北報導〕第12屆榮三盃全國學生棋王賽今（28）、明兩天在內湖自由廣場舉行，今年共有343名棋力3段以上的學生棋手報名，分「小學組」、「中學組」、「大學組」對奕，爭取各組「學生棋王」榮耀及6萬元冠軍獎學金。第十二屆榮三盃全國學生棋王賽。（記者趙世勳攝）

主辦單位「林榮三文化公益基金會」董事鄧蔚偉致詞時表示，圍棋偉大之處在它的變化多端，19x19的棋盤上，有10的360次方種變化可能，比宇宙原子的數量的4倍還多，正是這樣的奧妙，讓全球知名企業Google鎖定以「圍棋」研究開發A.I.人工智慧，並開發出AlphaGo、Master等一系列人工智慧圍棋程式。第十二屆榮三盃全國學生棋王賽。（記者趙世勳攝）

圍棋協會祕書長秦世敏則說，A.I.再發達，仍無法取代人與人之間對奕的溫度，今天同學們參加榮三盃的比賽，除了切磋棋藝，還能交朋友，是非常難得的經驗。

榮三盃是國內指標性圍棋比賽，每年吸引全國業餘好手或準棋士報名參加，今年比賽，有3名國中、小學生從屏東北上參加，佛光大學圍棋發展中心更首次由中心主任徐偉庭帶隊參加，佛光大學圍棋發展中心每年招收20名「圍棋專長生」，今年除職業棋士蘇聖芳未參賽外，其餘19名都加入大學組戰局。

榮三盃棋王賽成績計算採瑞士制，今日選拔賽將選出各組前16名參加明日決賽，賽事結果約17:00公布。

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