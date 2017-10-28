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郭書瑤南韓大街緊牽以綸 經紀人這樣說...

2017/10/28 15:07

〔記者羅子欣／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤和小2歲金陽交往4年，今年5月傳出因聚少離多分手，近來卻驚爆有新歡了，昨被民眾目擊在南韓首爾街頭牽手逛大街，182公分的以綸與155公分的瑤瑤站在一起，形成最萌身高差，2人都打扮休閒，互動就像情侶。雖然2人看似不搭嘎，但其實去年就因合作偶像劇《稍息立正我愛你》相識，瑤瑤甚至奪走男方螢幕初吻，當時就傳出感情超好，今年3月以綸的生日會上，瑤瑤也是唯一的嘉賓，現場充滿粉紅泡泡。

瑤瑤（右）在《稍息立正我愛你》中霸氣奪走以綸螢幕初吻。（東森提供）2人身邊友人透露，之前瑤瑤說和金陽分手時，他們心裡就有閃過「該不會因為以綸吧」的念頭，但認為男方花心，瑤瑤以後一定會傷心，對此，瑤瑤經紀人表示：「瑤瑤昨在台北工作到晚上，因工作突取消，有兩天空檔，臨時和閨密以綸相約韓國訪友，未來友誼是否昇華，順其自然。」以綸目前沒有經紀公司，前同事表示看到照片高分貝「Wow」了一下，只知道他和瑤瑤很好，傳訊息問了本人此事，但以綸不願回應，疑似默認戀情，2人目前還在南韓尚未回台。瑤瑤和金陽（右）交往4年，今年5月傳出情淡分手。（翻攝自臉書）

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