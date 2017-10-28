陪千億尪回母校 奶茶妹零修圖模樣曝光！
2017/10/28 13:23
劉強東（右）緊牽著奶茶妹現身。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶妹」章澤天與大19歲的千億CEO劉強東結婚2年，育有一女，一家三口幸福甜蜜，今（28日）小倆口回母校參加校慶活動，一路遭民眾跟拍，奶茶妹零修圖的照片，在網路上造成瘋傳。
劉強東帶著奶茶妹（右）回高中母校參加校慶。（翻攝自微博）劉強東西裝筆挺參加高中母校90周年校慶活動，他帶著身穿黑色削肩洋裝的奶茶妹現身，夫妻倆立刻成為全場焦點，也成為眾人搶拍對象，劉強東不忘放閃彈，除了緊牽愛妻的手不放，還親自替對方整理衣服，恩愛畫面羨煞旁人。
劉強東（左）替奶茶妹（右）整理衣服。（翻攝自微博）劉強東在台上演講時，回憶起讀書時遇到校花學姐的場景，稱當年總是忍不住盯著學姐看，沒想到卻遭對方發現，場面十分尷尬，他突然想到妻子還坐在台下，立馬補充「多年後，遇到太太才知道那是初戀的感覺！」
夫妻倆現身學校的畫面，隨即在網路上瘋傳，奶茶妹未經修圖的照片，依舊散發出空靈氣質，白皙肌膚也被讚「哪裡像一個孩子的媽？明明還是少女的感覺！」、「當媽後，比以前多了一種魅力」，但也有人好奇詢問：「這麼冷的氣天，穿背心...不冷嗎？」劉強東（左）帶奶茶妹（右）回高中母校參加校慶。（翻攝自微博）
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