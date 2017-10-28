攝影集「整本笑點」 貝克漢兒新書滯銷挨酸不會對焦

貝克漢夫妻以長子布魯克林（中）的攝影長才為榮。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕貝克漢18歲長子布魯克林，不繼承老爸足球金童的衣缽，立志成為時尚攝影師，目前在紐約攻讀攝影，6月曾推出攝影集，但作品推出4個月，卻遇銷售不佳的窘況，裡面的照片還被大酸「不會對焦」！

布魯克林6月底發行自傳攝影集，出版後卻遇銷售不佳的窘況。（翻攝自Instagram）布魯克林6月28日推出半自傳攝影集《What I See》，和粉絲分享生活照及所見所聞，當中有許多以手機拍攝，沒想到出版後竟負評不斷，發行4個月以來，僅賣出3890本。

布魯克林的攝影集照片被酸「不會對焦！」（翻攝自推特）布魯克林以「我喜歡這張，雖然失焦，但你能知道這裡發生很多事」形容攝影集裡的〈餐桌照〉，另一張肯亞大象剪影，他則指「很難拍，但看到大象很不可思議」，此註解遭英國女作家愛麗絲瓊斯在推特痛批「可怕的攝影作品、糟糕的註解」，不少網友覺得此書充滿笑點，「這本攝影集超好笑，沒看過這麼業餘的作品，太有趣了」，甚至還被酸「太可怕了，這是一本書？」、「連對焦都不會」、「爸媽是名人，隨便拍拍也能出書。」 布魯克林的攝影集，出版後負評連連。（翻攝自推特）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。