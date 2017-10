MV當電影拍 泰勒絲新歌「光溜溜」變身生化人

〔記者王心妤/綜合報導〕美國流行樂小天后泰勒絲近日推出新專輯,繼上首《Look What You Made Me Do》的彩蛋影射許多名人,引起話題後。最新一首《Ready For It?》MV完全當成電影在拍,她在影片中大方展露毫無贅肉的高䠷身材,渾圓的美胸也直接展露在歌迷面前。

MV中兩個泰勒絲進行對決。(擷取自YouTube )泰勒絲最新專輯以《Reputation》以名譽為主題設計,在《Look What You Made Me Do》中演出過去的泰勒絲已死的戲碼,更將「有仇」的明星都嗆了一輪,像是凱蒂佩芮、肯伊威斯特及金卡達夏全都上榜,狠狠的被諷刺了一番。前日推出的新歌《Ready For It?》中,泰勒絲以「一絲不掛」生化人的姿態現身,大方展現零贅肉的好身材,超完美身材讓人驚訝。而MV中的牆上寫著「約瑟夫」、「蛇年」、「艾迪」,似乎也代表還有另外一堆彩蛋等著爆。 泰勒絲變身生化人,展現好身材。(擷取自YouTube )

