林宥嘉告白小小春「交個朋友」 釣出應采兒妙回3字

林宥嘉（右）最近迷上Jasper。（合成圖，翻攝自微博、林宥嘉臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕火爆老爸陳小春和暖男兒子「小小春」Jasper在親子節目《爸爸去哪兒》第5季互動吸睛，一舉一動隨時衝上社群網站熱搜榜，繼收割天王粉絲「五月天」阿信後，又一個「迷弟」林宥嘉淪陷，對Jasper喊話：交個朋友吧！

Jasper（左）童言童語逼哭陳小春。（擷取自芒果TV）林宥嘉透露最近迷上Jasper，「這個小哥哥個性好，又可愛又貼心」，上網一查，發現竟和他同一天生日，想交個朋友，「但他是2013年出生的，會有email可以跟我交換嗎...？」釣出Jasper媽媽應采兒回應「我有email」，有望牽線兒子Jasper和林宥嘉見一面，還有粉絲打趣稱林宥嘉在《超級星光大道》翻唱過陳小春《我愛的人》，不如邀請爸爸當演唱會嘉賓重現經典，就可以和Jasper見面啦！

Jasper（戴帽者）賊笑補刀嗯哼。（擷取自芒果TV）最新一集《爸爸去哪兒》Jasper童言童語不想陳小春變老，擊潰陳小春淚腺，父子情超感人，不過Jasper和小朋友嗯哼相處的時候又展現古靈精怪的一面，聽到嗯哼說自己的英文名字是Daniel，竟賊笑逼近吐槽「No,your English name is A-ha!」，模樣神複製陳小春，不少粉絲感嘆因為Jasper又哭又笑，被他承包了所有淚點和笑點。 應采兒回覆林宥嘉交友邀請。（翻攝自微博） 阿信對Jasper金句很熟悉。（翻攝自微博）

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