限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

林宥嘉告白小小春「交個朋友」 釣出應采兒妙回3字

2017/10/28 08:46

林宥嘉（右）最近迷上Jasper。（合成圖，翻攝自微博、林宥嘉臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕火爆老爸陳小春和暖男兒子「小小春」Jasper在親子節目《爸爸去哪兒》第5季互動吸睛，一舉一動隨時衝上社群網站熱搜榜，繼收割天王粉絲「五月天」阿信後，又一個「迷弟」林宥嘉淪陷，對Jasper喊話：交個朋友吧！

Jasper（左）童言童語逼哭陳小春。（擷取自芒果TV）林宥嘉透露最近迷上Jasper，「這個小哥哥個性好，又可愛又貼心」，上網一查，發現竟和他同一天生日，想交個朋友，「但他是2013年出生的，會有email可以跟我交換嗎...？」釣出Jasper媽媽應采兒回應「我有email」，有望牽線兒子Jasper和林宥嘉見一面，還有粉絲打趣稱林宥嘉在《超級星光大道》翻唱過陳小春《我愛的人》，不如邀請爸爸當演唱會嘉賓重現經典，就可以和Jasper見面啦！

Jasper（戴帽者）賊笑補刀嗯哼。（擷取自芒果TV）最新一集《爸爸去哪兒》Jasper童言童語不想陳小春變老，擊潰陳小春淚腺，父子情超感人，不過Jasper和小朋友嗯哼相處的時候又展現古靈精怪的一面，聽到嗯哼說自己的英文名字是Daniel，竟賊笑逼近吐槽「No,your English name is A-ha!」，模樣神複製陳小春，不少粉絲感嘆因為Jasper又哭又笑，被他承包了所有淚點和笑點。應采兒回覆林宥嘉交友邀請。（翻攝自微博）阿信對Jasper金句很熟悉。（翻攝自微博）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
國光女神被前輩掐奶 網友找到當年節目影片... 國光女神被前輩掐奶 網友找到當年節目影片...
2017/10/28 08:21
鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面 鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面
2017/10/28 07:52
季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有... 季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有...
2017/10/28 07:45
林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆 林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆
2017/10/28 07:43
裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」 裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」
2017/10/28 07:39
命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神 命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神
2017/10/28 07:41
2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷 2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷
2017/10/28 07:47
日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去 日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去
2017/10/28 06:10
林宥嘉告白小小春「交個朋友」 釣出應采兒妙回3字 林宥嘉告白小小春「交個朋友」 釣出應采兒妙回3字
2017/10/28 08:46
戲曲中心變「內台」 重現《火燒紅蓮寺》 戲曲中心變「內台」 重現《火燒紅蓮寺》
2017/10/28 07:59
《駭客任務》片頭彩蛋藏了18年！看懂後得一項技能 《駭客任務》片頭彩蛋藏了18年！看懂後得一項技能
2017/10/28 07:37
全台最高日本「屋台村」 原味街景登台 全台最高日本「屋台村」 原味街景登台
2017/10/28 06:20
2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場 2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場
2017/10/28 07:24
年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚 年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚
2017/10/28 07:26
強國人瘋搶iPhone X 淘寶炒價飆8.6萬 強國人瘋搶iPhone X 淘寶炒價飆8.6萬
2017/10/28 07:29
諾貝爾文學獎得主帕慕克新作 諾貝爾文學獎得主帕慕克新作
2017/10/28 08:15
亞洲汽車金卡納大賽  台灣站開賽 亞洲汽車金卡納大賽  台灣站開賽
2017/10/28 08:06
佐佐木希當新人妻 這件事害羞又困擾 佐佐木希當新人妻 這件事害羞又困擾
2017/10/28 09:10
（影音）Lexus LS+概念車展示最新自動駕駛科技 （影音）Lexus LS+概念車展示最新自動駕駛科技
2017/10/28 08:00
（影音）《俠女英雄傳》 打造第一台MIT空飛人設備 （影音）《俠女英雄傳》 打造第一台MIT空飛人設備
2017/10/28 07:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.