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國光女神被前輩掐奶 網友找到當年節目影片...

2017/10/28 08:21

安喬強調「這是很久以前的節目，不會再多做任何回應。」（圖取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕人稱「國光女神」的「安喬」邱蔓綾日前接受媒體專訪時自爆曾被綜藝前輩掐奶吃豆腐，她對這件事一直耿耿於懷，網友根據安喬透露的節目特徵，找出疑似她當初被掐奶的節目影片，不過安喬不願證實網友找到的就是被掐奶的影片，僅強調「這是很久以前的節目，不會再多做任何回應。」

《Ettoday娛樂星光雲》報導，安喬過去在節目《國光幫幫忙》中擔任穿著火辣的國光女神，她接受媒體專訪時透露，有次錄一段特別節目，遊戲是要在幾秒內將對方抱住，不過當時遊戲成員男生9人、女生8人，所以有一名女生不會被抱到，因此男生需要抓緊時間「抱女生」，沒想到有名綜藝前輩卻直接抓她胸部，而且還是一而再、再而三。

新聞曝光後，很多網友根據安喬所說的「特徵」去查找節目影片，意外找到當初疑似安喬被掐奶的節目影片。網友找到的影片是今年的新年特別節目，當中就有抓緊時間「抱女生」，落單的男生會被處罰的遊戲，不過因為節目經過剪接，加上也沒有全部角度都拍到，所以難斷定掐奶的綜藝前輩是誰。

但安喬不願證實網友找到的影片是否就是被掐奶的影片，僅強調「這是很久以前的節目，不會再多做任何回應。」

相關影片##請按此處%%https://youtu.be/Sl-K230VkkY?t=3366##（約56分處遊戲開始）

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