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鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面

2017/10/28 07:52

〔記者洪素津／台北報導〕資深藝人鮑正芳當年離婚後因經濟狀況不佳忍痛把女兒交給前夫教養，不料前夫卻有意無意阻擋鮑正芳探望小孩，而鮑正芳也就此和女兒失聯，近日鮑正芳錄製中視《冰冰Show》談及往年破碎婚姻，坦言還是很想聯繫上女兒，現在金錢壓力和體力放鬆了，有餘力關心女兒，絕不是「養兒防老」的想法。

 

鮑正芳喊話女兒真的很想她。（中視提供）鮑正芳透露到現在還是沒有聯繫到女兒，無奈「我只要一閒下來就會想到她」，鮑正芳認為自己的人生到現在算非常豐富，因為什麼都遇過了，只是未和女兒見面是她的遺憾，她想著現在女兒已經35歲左右了，最後一次見到她是17歲，這18年間一通電話也沒有，「現在就是特別想她，可以面對她，讓她看看現在媽媽很好，這樣我就圓滿了」。

鮑正芳坦言目前沒有親近男性。（中視提供）另外問及鮑正芳還有沒有想找個伴，鮑正芳笑說「我有很多朋友男女都有，單沒有比較親近的男性」，坦言自己離婚後就沒有伴，重心就是小孩和怎麼賺錢，她表示感情順其自然，嘆氣說「單身久了，有個人在你旁邊很難啦」。

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