限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

戲曲中心變「內台」 重現《火燒紅蓮寺》

2017/10/28 07:59

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；狹路相逢戲碼。（記者陳奕全攝）〔記者楊明怡／台北報導〕薪傳歌仔戲劇團《俠女英雄傳》昨（27日）晚試演，張孟逸飾紅姑、古翊汎飾陸小青、還有江亭瑩、廖玉琪飾桂武、甘聯珠，舞台上刀光劍影，江湖奇俠高來高去，讓剛開幕的戲曲中心，彷彿重返黃金年代，變身歌仔戲「內台」。

《俠女英雄傳》由內台時期十天連台本戲《火燒紅蓮寺》濃縮而成，從「連續劇」變「單元劇」，情節更緊湊，也更符合現代劇場的觀賞習慣。薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝說，《火燒紅蓮寺》是她16歲學戲時全台灣最紅的戲，但是歌仔戲退出內台後，這部戲就沒有再在室內演出過了，她希望大家看看「這個版本是不是通順」、「會不會看不懂」，有任何建議都歡迎，「一起把這個劇目傳下去」。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；藝術總監 廖瓊枝。（記者陳奕全攝）比較內台戲時期的《火燒紅蓮寺》和今日的《俠女英雄傳》，廖瓊枝認為，《俠女英雄傳》的藝術性提升，衣服也變得更漂亮。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；紅姑下山戲碼。（記者陳奕全攝）「我們那時候都隨便穿」，她回憶，以前演員得自備行頭、自行梳化，每個人都穿自己的衣服，沒有一部戲造型、風格要統一的概念，也不像現在有服裝、梳化設計。她說，因為導演曹復永希望《俠女英雄傳》有電影感，服裝特別精緻，連女主角「紅姑」的「紅」，都紅得很高雅。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒 任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒
2017/10/27 22:41
男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」 男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」
2017/10/27 22:24
70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是..... 70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是.....
2017/10/27 22:31
五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台 五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台
2017/10/27 23:07
黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤 黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤
2017/10/27 22:33
男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名 男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名
2017/10/27 22:53
力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」 力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」
2017/10/27 23:26
日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去 日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去
2017/10/28 06:10
展攤設計各具特色 旅展精采視覺系 展攤設計各具特色 旅展精采視覺系
2017/10/27 22:51
NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍 NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍
2017/10/27 23:26
遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了 遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了
2017/10/27 22:24
季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有... 季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有...
2017/10/28 07:45
林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆 林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆
2017/10/28 07:43
鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面 鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面
2017/10/28 07:52
裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」 裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」
2017/10/28 07:39
命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神 命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神
2017/10/28 07:41
2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷 2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷
2017/10/28 07:47
全台最高日本「屋台村」 原味街景登台 全台最高日本「屋台村」 原味街景登台
2017/10/28 06:20
2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場 2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場
2017/10/28 07:24
年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚 年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚
2017/10/28 07:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.