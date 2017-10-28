戲曲中心變「內台」 重現《火燒紅蓮寺》

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；狹路相逢戲碼。（記者陳奕全攝）〔記者楊明怡／台北報導〕薪傳歌仔戲劇團《俠女英雄傳》昨（27日）晚試演，張孟逸飾紅姑、古翊汎飾陸小青、還有江亭瑩、廖玉琪飾桂武、甘聯珠，舞台上刀光劍影，江湖奇俠高來高去，讓剛開幕的戲曲中心，彷彿重返黃金年代，變身歌仔戲「內台」。

《俠女英雄傳》由內台時期十天連台本戲《火燒紅蓮寺》濃縮而成，從「連續劇」變「單元劇」，情節更緊湊，也更符合現代劇場的觀賞習慣。薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝說，《火燒紅蓮寺》是她16歲學戲時全台灣最紅的戲，但是歌仔戲退出內台後，這部戲就沒有再在室內演出過了，她希望大家看看「這個版本是不是通順」、「會不會看不懂」，有任何建議都歡迎，「一起把這個劇目傳下去」。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；藝術總監 廖瓊枝。（記者陳奕全攝）比較內台戲時期的《火燒紅蓮寺》和今日的《俠女英雄傳》，廖瓊枝認為，《俠女英雄傳》的藝術性提升，衣服也變得更漂亮。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；紅姑下山戲碼。（記者陳奕全攝）「我們那時候都隨便穿」，她回憶，以前演員得自備行頭、自行梳化，每個人都穿自己的衣服，沒有一部戲造型、風格要統一的概念，也不像現在有服裝、梳化設計。她說，因為導演曹復永希望《俠女英雄傳》有電影感，服裝特別精緻，連女主角「紅姑」的「紅」，都紅得很高雅。

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