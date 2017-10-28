限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）《俠女英雄傳》 打造第一台MIT空飛人設備

2017/10/28 07:36

〔記者楊明怡／台北報導〕《俠女英雄傳》今（28日）起於台灣戲曲中心演出2天3場，這齣由歌仔戲國寶廖瓊枝領軍，企圖重現內台時期金光戲風采的歌仔戲，在獲文化部「表演藝術結合科技跨界創作」補助後，製作出第一台MIT動力空飛人設備，也成為台灣傳統戲曲史上，第一齣由機械空飛的戲碼。薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；破機關戲碼。（記者陳奕全攝）

昨日試演，劇團耗時2年打造的俠客凌空、劍光激鬥、五龍吐水等特效一一曝光，導演曹復永坦承，現階段動力空飛的確有不少狀況待克服，懸吊裝置不夠「隱形」便是其中之一，「等於是我們拋磚引玉，大家覺得這個可以用，慢慢再去研發、改進，如果沒有人這樣做，就永遠停留在人力的階段，但是電動系統是未來必走的一個方向。」

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；狹路相逢戲碼。（記者陳奕全攝）《俠女英雄傳》的動力空飛人設備是國內第一台機械懸吊系統，由鄧貞琳擔任技術顧問協助製作，這次演出，無論對歌仔戲團或製造廠商來說都是「第一次」，曹復永表示，「飛人」特效從內台時期就有，只是過去都靠人力拉，因為成本高，多半僅在大團演出才看得見。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；紅姑下山戲碼。（記者陳奕全攝）「有了這台設備，只要2個人操縱，演員就可以來回飛。」曹復永指出，動力空飛人設備有安全、時間控制精準、（演員動作）更具視覺美感優點，最重要的，是它的劇場適應性強，「靠人力拉演員飛天，側台需要足夠空間，不是每個場館都能演，有動力空飛設備之後，只要場館有吊桿，就能演出。」

「廖老師已經起了頭」，曹復永表示，希望未來有更多場館或劇團投入，「動力空飛技術在國外已經很常見，如果國內用的人不夠多，或大家習慣用人力懸吊解決問題，這項科技設備就很難再改良和精進，那就可惜了。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒 任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒
2017/10/27 22:41
男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」 男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」
2017/10/27 22:24
70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是..... 70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是.....
2017/10/27 22:31
五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台 五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台
2017/10/27 23:07
黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤 黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤
2017/10/27 22:33
男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名 男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名
2017/10/27 22:53
力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」 力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」
2017/10/27 23:26
圍棋女神紅到日本！發跡一切因漫畫 圍棋女神紅到日本！發跡一切因漫畫
2017/10/27 22:17
日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去 日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去
2017/10/28 06:10
展攤設計各具特色 旅展精采視覺系 展攤設計各具特色 旅展精采視覺系
2017/10/27 22:51
NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍 NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍
2017/10/27 23:26
遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了 遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了
2017/10/27 22:24
季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有... 季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有...
2017/10/28 07:45
林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆 林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆
2017/10/28 07:43
鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面 鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面
2017/10/28 07:52
裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」 裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」
2017/10/28 07:39
命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神 命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神
2017/10/28 07:41
2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷 2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷
2017/10/28 07:47
全台最高日本「屋台村」 原味街景登台 全台最高日本「屋台村」 原味街景登台
2017/10/28 06:20
2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場 2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場
2017/10/28 07:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.