（影音）《俠女英雄傳》 打造第一台MIT空飛人設備

〔記者楊明怡／台北報導〕《俠女英雄傳》今（28日）起於台灣戲曲中心演出2天3場，這齣由歌仔戲國寶廖瓊枝領軍，企圖重現內台時期金光戲風采的歌仔戲，在獲文化部「表演藝術結合科技跨界創作」補助後，製作出第一台MIT動力空飛人設備，也成為台灣傳統戲曲史上，第一齣由機械空飛的戲碼。 薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；破機關戲碼。（記者陳奕全攝）

昨日試演，劇團耗時2年打造的俠客凌空、劍光激鬥、五龍吐水等特效一一曝光，導演曹復永坦承，現階段動力空飛的確有不少狀況待克服，懸吊裝置不夠「隱形」便是其中之一，「等於是我們拋磚引玉，大家覺得這個可以用，慢慢再去研發、改進，如果沒有人這樣做，就永遠停留在人力的階段，但是電動系統是未來必走的一個方向。」

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；狹路相逢戲碼。（記者陳奕全攝）《俠女英雄傳》的動力空飛人設備是國內第一台機械懸吊系統，由鄧貞琳擔任技術顧問協助製作，這次演出，無論對歌仔戲團或製造廠商來說都是「第一次」，曹復永表示，「飛人」特效從內台時期就有，只是過去都靠人力拉，因為成本高，多半僅在大團演出才看得見。

薪傳歌仔戲劇團「俠女英雄傳」演前記者會；紅姑下山戲碼。（記者陳奕全攝）「有了這台設備，只要2個人操縱，演員就可以來回飛。」曹復永指出，動力空飛人設備有安全、時間控制精準、（演員動作）更具視覺美感優點，最重要的，是它的劇場適應性強，「靠人力拉演員飛天，側台需要足夠空間，不是每個場館都能演，有動力空飛設備之後，只要場館有吊桿，就能演出。」

「廖老師已經起了頭」，曹復永表示，希望未來有更多場館或劇團投入，「動力空飛技術在國外已經很常見，如果國內用的人不夠多，或大家習慣用人力懸吊解決問題，這項科技設備就很難再改良和精進，那就可惜了。」

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