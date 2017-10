林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆

〔記者陽昕翰/台北報導〕「豪小子」林書豪日前代表籃網出戰溜馬,卻因為受傷導致本季賽事報銷,包括星友「周董」周杰倫、「老蕭」蕭敬騰都非常擔心,老蕭昨晚又錄製了32秒的短片,要幫林書豪加油打氣。

對於林書豪受傷,周董第一時間在IG、FB發文:「Lets all wish @jlin7 the best, hope he gets better soon,一起為他加油!」

老蕭則談到:「書豪兄加油!看了影片都難過~」昨晚又加碼錄製影片,他說道:「知道書豪兄在NBA場上受傷了,我跟大家一樣,聽到這件事都感到相當的意外,然後覺得很遺憾,希望書豪兄可以趕快把他的傷養好,然後趕快回到籃球場上,跟大家見面,讓大家看到書豪兄弟的活力,加油!」不少粉絲看了也留言鼓勵。 蕭敬騰為林書豪打氣。(翻攝自臉書)

