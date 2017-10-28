強國人瘋搶iPhone X 淘寶炒價飆8.6萬

蘋果iPhone X昨日下午開放預購，買氣不意外明顯勝過iPhone 8。（蘋果提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X昨日下午3點官網開放預購，台灣現在下單須等候5至6週才能拿到手機，不過香港更為狂熱，開賣15分鐘官網就顯示暫無供應，停止預訂，可見銷量之大。

香港蘋果官網開賣不到15分鐘就售罄iPhone X，目前停止預訂。（翻攝蘋果香港官網）香港iPhone X之所以這麼「火爆」的原因是售價港幣8588至9888元（約台幣3.3至3.8萬元），比起中國人民幣8388至9688元（約台幣3.8至4.4萬元）便宜許多，因此吸引眾多中國人跳槽搶貨，而香港人也想趁機賺一筆「黃牛財」。

中國官網現仍正常供貨，和台灣一樣須等待5至6週，因此有香港網友虧蘋果陰謀論，故意停售香港，不然虧了。

中國淘寶網出現賣家，喊價開賣當天11月3日的iPhone X要賣人民幣1萬8888元，飆上台幣約8.6萬元。（翻攝淘寶網）此外，中國淘寶網已經出現賣家喊價開賣當天11月3日首批的iPhone X 256GB，要賣人民幣1萬8888元，飆上台幣約8.6萬元，但無法確認是否真有成交。不過外界認為這波炒風不會持續太久，不用1個月就會停歇。

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