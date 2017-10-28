限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

強國人瘋搶iPhone X 淘寶炒價飆8.6萬

2017/10/28 07:29

蘋果iPhone X昨日下午開放預購，買氣不意外明顯勝過iPhone 8。（蘋果提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X昨日下午3點官網開放預購，台灣現在下單須等候5至6週才能拿到手機，不過香港更為狂熱，開賣15分鐘官網就顯示暫無供應，停止預訂，可見銷量之大。

香港蘋果官網開賣不到15分鐘就售罄iPhone X，目前停止預訂。（翻攝蘋果香港官網）香港iPhone X之所以這麼「火爆」的原因是售價港幣8588至9888元（約台幣3.3至3.8萬元），比起中國人民幣8388至9688元（約台幣3.8至4.4萬元）便宜許多，因此吸引眾多中國人跳槽搶貨，而香港人也想趁機賺一筆「黃牛財」。

中國官網現仍正常供貨，和台灣一樣須等待5至6週，因此有香港網友虧蘋果陰謀論，故意停售香港，不然虧了。

中國淘寶網出現賣家，喊價開賣當天11月3日的iPhone X要賣人民幣1萬8888元，飆上台幣約8.6萬元。（翻攝淘寶網）此外，中國淘寶網已經出現賣家喊價開賣當天11月3日首批的iPhone X 256GB，要賣人民幣1萬8888元，飆上台幣約8.6萬元，但無法確認是否真有成交。不過外界認為這波炒風不會持續太久，不用1個月就會停歇。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒 任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒
2017/10/27 22:41
男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」 男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」
2017/10/27 22:24
70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是..... 70韓湘琴全家歡慶結婚45週年 胡錦瘦8公斤妙方是.....
2017/10/27 22:31
五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台 五月天歐洲開公司 阿信接力女神卡卡站上同個舞台
2017/10/27 23:07
黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤 黃國昌推毒品除罪遭提罷 柯一正為喊冤
2017/10/27 22:33
男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名 男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名
2017/10/27 22:53
力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」 力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」
2017/10/27 23:26
日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去 日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去
2017/10/28 06:10
展攤設計各具特色 旅展精采視覺系 展攤設計各具特色 旅展精采視覺系
2017/10/27 22:51
NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍 NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍
2017/10/27 23:26
遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了 遇歌唱界Seafood！E奶女神爽喊：長知識了
2017/10/27 22:24
季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有... 季芹變髮慘遭兒冷戰數日 才驚覺愛子有...
2017/10/28 07:45
林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆 林書豪賽季報銷 暖男老蕭這樣做被推爆
2017/10/28 07:43
鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面 鮑正芳離婚後守空閨 失聯女兒18年求見一面
2017/10/28 07:52
裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」 裘莉揪孩子爸過萬聖節 小布「已讀不回」
2017/10/28 07:39
命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神 命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神
2017/10/28 07:41
2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷 2男爭搶李毓芬 王彩樺成婚禮萬人迷
2017/10/28 07:47
全台最高日本「屋台村」 原味街景登台 全台最高日本「屋台村」 原味街景登台
2017/10/28 06:20
2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場 2017中職總冠軍賽登場 Yahoo TV直播Lamigo桃猿主場
2017/10/28 07:24
年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚 年輕女婚攝霸氣挺同志婚 永久5折價直到自己結婚
2017/10/28 07:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.