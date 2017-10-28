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首頁 > 婉君推

全台最高日本「屋台村」 原味街景登台

2017/10/28 06:20

新光三越第七回日本商品展，首次打造全台最高「屋台村」，共16間店家進駐，包含各類美食、浴衣和服體驗攤位。（新光三越提供）〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越即日起至11月13日共18天，在A11 4樓戶外廣場及A11 6樓信義劇場舉辦「第七回日本商品展」， 今年第一次在A11 4樓戶外廣場打造全台最高「屋台村」，將日本道地的屋台街景還原，結集日本當地眾多庶民美食名店，迎著微微秋風，中午已可見許多民眾在這裡享用熱騰騰的拉麵。本次包括4樓120坪的「屋台村」與6樓400坪展區，共有90個品牌分兩波陸續進駐，並且有35家初登場，邀請超過40位職人實作，以熟食類攤位為多數，另有甜點、伴手禮、扭蛋，以及首次登場的日本浴衣和服體驗等。

日本國寶級壽司名店「久兵衛」主廚今田洋輔特別快閃台灣，讓台灣消費者可吃到他親自操刀的握壽司。 （記者凃盈如攝）今年日本展有2個亮點名店，分別是銀座「久兵衛」，以及天婦羅名店「灘萬」。「久兵衛」是日本國寶級壽司名店，1935年創業以來，一直秉持江戶前壽司的道地料理技術及一流的服務風格，成為國際政商名流造訪東京時的必訪名店，更曾被美國富比士雜誌選為全球最貴壽司店，連國際名人如史蒂芬‧史匹柏、影星尼可拉斯‧凱吉、前美國總統柯林頓等都曾是座上賓。本次在新光三越快閃，推出1份6貫1,600元，以及1份16貫4,300元的壽司套餐；而創立於1830年的「灘萬」，則是被指定為東京首腦會談的官方晚宴場地，是米其林指南榜上有名的日本代表性老店。新光三越表示，今年由於銀座久兵衛壽司、灘萬天婦羅於展期首三日駐店快閃，可提高客單價，整個檔期將創造4,700萬元業績，較去年成長9%。今田洋輔親製的握壽司，可於10月28日、29日每日於現場預約。 （記者凃盈如攝）Due Italian生火腿起司拉麵，385元。（新光三越提供。

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