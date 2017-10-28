命理師海內外擁2.2億房產 原來是信奉這尊財神

〔記者鍾智凱／台北報導〕資深命理師詹惟中推出新書《詹惟中2018開運農民曆》，提前預言明年運勢，他斷言明年社會上將出現宗教的混亂，人們則恐盛行精神疾病，且股票會暴跌，需要精算的職業如會計師等容易出事，他說：「今年我早就預言會有口舌是非，像唐從聖國罵事件、唐綺陽被搶、張旭初老師兒子辭世、補教名師陳星等等，結果後來都出事了。」上述這些都是以口舌生財人士。

詹惟中信奉蓮花生大士（後）；手上是造生基的憑證。（記者鍾智凱攝）《好運久久108招》也熱賣中，坐擁台灣、日本2地6窟2.2億房產，生財秘方可有供養財神？詹惟中說：「我一直是信奉蓮花生大士，因緣際會特地從尼泊爾請回這尊像，每個月供養咖啡、酒等等。」他認為有時不一定要有中樂透、抽中獎才叫財神發功，有時平安就是歸財，甚至若破財也勿灰心，至少意味人平安無事就是福報。

詹惟中最新大作《好運久久108招》熱賣中（翻攝自臉書）一連出2本書的詹惟中，卻完全拿不到版稅，原來他決定將版稅全部捐出，招待31名花東弱勢孩童到香港4天3夜旅行，玩迪士尼及海洋公園，粗估花費約60幾萬，詹惟中說：「可能還會要再自己貼，但我長久以來為善不欲人知，真的都把他們當自己小孩看。」

詹惟中生財有方（翻攝自臉書）去年詹惟中曾鐵口直斷，預言自己活不過66歲，換算起來今年53歲的他，人生還有13年可逍遙，但他又算出今年及2021牛年是2個大關卡，他說：「今年真的很難熬，如果過了明年會好一點。」今年剩下2個月值得觀察。

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