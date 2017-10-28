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台日美食交流 101董座、東武社長尬熱炒功力

2017/10/28 06:16

台北101董事長周德宇（右）與東武世界廣場社長宮原弘準備大展廚藝。（台北101提供）〔記者凃盈如／台北報導〕台北101推展新南向觀光，透過美食促進台日交流！台北101董事長周德宇昨（27日）與日本東武集團─東武世界廣場社長宮原弘一起變身大廚，互尬熱炒功力。

台北101觀察到，造訪台北101觀景台的東南亞旅客逐年增加，截至今年九月為止，東南亞遊客數較2016年同期成長將近7成，居台北101旅客中的第5位，其中，又以越南以及泰國旅客最多，而來自韓國的旅客則是於2017年穩定超越日本，穩居第2名寶座。

宮原社長（左一）與台北101周董事長（右一）雙雙拿著自己的成品拍照。（台北101提供）為強化亞洲及東南亞旅客赴臺觀光誘因，台北101自11月1日起至明年2月28日推出WOW ASIA活動：凡是來自日本、韓國、新加坡、印度、泰國、越南、菲律賓、印尼、汶萊、緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞、以及香港及澳門15個地區的旅客，到台北101參觀、購物，可以享有WOW ASIA的多重優惠，如申辦國際貴賓卡、購物滿額拿金幣，並享有退稅E化的效率服務，也可享有購物中心館內將近50個店家所提供的購物優惠。

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