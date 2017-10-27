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首頁 > 婉君推

力挺同志！電影人喊「繼續堅持，高牆會倒下」

2017/10/27 23:26

酷兒影展舉辦論壇，邀請不同國家、文化的影人探討性別平權議題。（2017台灣國際酷兒影展提供）〔記者翁子涵／台北報導〕APQFFA亞太酷兒影展聯盟，日前舉辦最佳亞太酷兒短片獎入圍放映暨頒獎典禮，也特地舉辦三場「亞太酷兒電影與文化論壇」，以儒家文化對各地多元性別族群的生活影響、南亞與多種族多宗教文化、島嶼地區族群分布與殖民歷史作為論壇主題，透過不同文化背景的影人進行議題討論與交流，盼能散播性別平權的重要性，也呼籲「只要繼續堅持，有天高牆就會倒下」。

策展人林杏鴻以台灣歷史角度出發，透露自解嚴後西方女性主義、同志議題等思想也隨之湧入，啟蒙了許多台灣創作者，如：白先勇《孽子》、李安《囍宴》、易智言《藍色大門》、周美玲《刺青》、楊雅喆《女朋友男朋友》等，在文學、電視劇、電影等領域進行酷兒創作，帶領社會認識與討論性別平權相關議題，今年五月台灣同婚釋憲，也是另一重要的酷兒里程碑。

酷兒影展舉辦論壇，交流性別平權議題。（2017台灣國際酷兒影展提供）出身穆斯林國家巴基斯坦的代表Mr. Aziz，因宗教問題不能接受同性戀行為，甚至在法律上有嚴苛刑責，這次在論壇中也無法露面，他也提到酷兒影展在國內是地下化策展，需先買通、賄賂當地警察並雇用保全在門口確認入場觀眾身分，連宣傳方式也只能靠口耳相傳。

第四屆台灣國際酷兒影展將於10/30-11/5在台中各校園/萬代福影城、11/10起連兩個週末在高雄市總圖際會廳。購票請洽全家便利商店FamiPort機台。

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